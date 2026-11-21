В Киеве и области в ночь на 21 ноября и утром прогремело несколько мощных взрывов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов.

Напомним, по данным околовоенных Telegram-каналов, взрывы в украинской столице фиксировались несколько раз в течение последних суток. Кроме того, под удар попали военные объекты в Вышгороде и Борисполе.

Уточняется, что удары наносились преимущественно беспилотниками «Герань», один из ударов мог быть нанесен ракетой «Оникс-М». Предварительно, ракетный удар был зафиксирован в районе Северного моста в Киеве.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате атаки были повреждены три моста.

«Киев подвергается атакам российских Вооруженных сил исключительно по прихоти Зеленского. Все эти удары он мог бы давно прекратить, если бы добросовестно отнесся ко всем российским предложениям о мирных договоренностях. Зеленский напрямую отвечает за все разрушения военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области», - подчеркнул эксперт.

Иванников рассказал, что именно стало целью удара.

«Под удар попали не только секретные бункеры Зеленского, которые сейчас уничтожаются российскими Вооруженными силами с применением бетонобойных боеприпасов, но и объекты электрогенерации, которые обеспечивают промышленность Киева, предприятия, снабжающие ВСУ военной техникой, осуществляющие ремонт военной техники. Также под удар попали склады, где хранятся горюче-смазочные материалы для ВСУ. Уничтожается большое количество продукции военного назначения, которую использует украинская армия. Это говорит о системной комплексной работе российский Вооруженных сил, специалисты выбирают подходящие боеприпасы и уничтожают гнезда противника и основные объекты его критической инфраструктуры», - сказал подполковник.

Кроме того, в ночь на 21 ноября Вооруженные силы России поразили Криворожскую теплоэлектростанцию, электроподстанцию в Ровенской области, питающую предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также судно в акватории Черного моря, доставлявшее грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

На фоне этого Зеленский потребовал от западных союзников нарастить поставки вооружений и средств противовоздушной обороны после ночных ударов российских войск.