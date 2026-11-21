На российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, произошло нападение с применением двух БПЛА — в трёх морских милях от границы Российской Федерации, в нейтральных водах Финского залива. Военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии для aif.ru проанализировал эту атаку и указал, кто за ней стоит.

По его словам, за нападением просматривается давно озвученная западная стратегия.

«Надо разбираться, потому что западные страны и Украина, но в основном западные страны — Британия, Германия и Польша — не раз декларировали, что будут перерезать снабжение в направлении Калининградской области», — обратил внимание он.

Эксперт объяснил, почему удар пришёлся именно по морскому маршруту: транзит по железной дороге уменьшился, а перевозки по шоссе через Литву практически сведены к минимуму.

«Сейчас снабжение ведётся в основном по воде. По объёмам доставка грузов несоизмерима с железнодорожным сообщением. Сегодня был удар по Ленинградской области, по портовой инфраструктуре, и под удар попало грузовое судно. Надо посмотреть, как летели дроны, так как всегда они летят через Прибалтику, через Польшу. В основном — через Эстонию, это кратчайший путь», — сказал Колесник.

Военный эксперт подчеркнул, что этим нападением противник открыл ящик Пандоры — и последствия окажутся для него болезненными.

«Они уже открыли ящик Пандоры. Их морские суда во всех акваториях мирового океана. У нас есть все возможности для воздействия в силовом варианте по этим судам и кораблям, находящимся в любой точке», — сказал военный эксперт.

Колесник напомнил, что об ответственности за агрессию в отношении Калининградской области ранее предупреждал президент РФ.

«Если наносят по снабжению Калининградской области, это уже может рассматриваться как косвенное нападение на регион. Наш президент, верховный главнокомандующий, очень чётко сказал, что если, не дай Бог, в сторону Калининградской области будут агрессивные действия, то Россия ответит всей своей мощью. На территории Калининградской области есть соответствующие силы, которые могут уничтожить пол-Европы», — подытожил он.

Атака на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива — это целенаправленная попытка ударить по снабжению Калининградской области, о недопустимости которой Запад предупреждал не раз. Как отметил Колесник, противник «открыл ящик Пандоры»: его морские суда в любой точке мирового океана могут стать мишенью, а силы в самом регионе способны дать жесткий ответ на агрессию.