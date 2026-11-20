Нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины американские войска. По его словам, эта мера могла бы стать частью будущих гарантий безопасности. Вот только, как ранее неоднократно замечали в Кремле, ввод любых войск на территорию Украины неприемлем для нашей страны.

Взялся за срыв переговоров?

Предложение о размещении войск из США было озвучено Зеленским 19 ноября на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих», которая прошла в Берлине. Там в очередной раз союзники Киева, американские спецпредставители и сам нелегитимный лидер обсуждали возможные идеи завершения конфликта.

Во время дискуссии представители Вашингтона заявили, что готовы предоставить Киеву гарантии безопасности по образцу 5-й статьи устава НАТО, однако без обязательного вступления в альянс. Иллюзий не питаем. Лавров рассказал о войсках ЕС на Украине и встрече с США Подробнее

Вот только Зеленскому этого оказалось мало, и он захотел, чтобы США пошли на Украине по пути размещения военных объектов, подобно тому, как они действуют на Ближнем Востоке. Мол, страны там тоже не считаются членами НАТО, но войска Штатов на своей территории размещают.

По мнению Зеленского, лишь физическое присутствие бойцов американской армии могло бы стать подтверждением того, что Запад будет защищать Украину.

«Мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, разместили свои базы на Украине», — заявил украинский главарь. Однако как он представляет себе условия их размещения и, что намного более важно, урегулирование конфликта, он не пояснил.

Впрочем, судя по всему, размещение американских войск и создание баз лишь минимальный уровень хотелок. Накануне Зеленский также отметил, что все страны НАТО готовы поддержать членство «незалежной» в альянсе, однако против этого выступают США. И, мол, это мешает получить единственную реальную гарантию безопасности. «Меньшее, что можно сделать». Париж признал отправку войск на Украину Подробнее

Одно из главных требований

Для России ситуация, когда на Украине будут размещены любые западные войска, неприемлема. Об этом накануне еще раз заявил президент нашей страны Владимир Путин. «[Обсуждая ввод войск сразу после окончания конфликта,] они что нам говорят? Что не допустят мира на Украине», — подчеркнул президент, говоря о действиях Запада и идеях некоторых стран.

Так что свежая идея Зеленского, которая фактически идет наперекор озвученным неоднократно требованиям России, может сформировать новую линию разногласий на переговорах о мирном урегулировании.

При этом, как заявлял президент, наша страна готова обсуждать будущие гарантии безопасности для Украины, но также настаивает и на том, чтобы ответные гарантии были предоставлены и России. «Вы понадобитесь». Британцы занялись подготовкой к вводу войск на Украину Подробнее

Продолжение провокаций

Директор Центра политического анализа Павел Данилин объясняет, что заявления Киева — продолжение провокационной политики, которой он занимается все последнее время. «Здесь и встреча „коалиции желающих“, на которой в пику Си, Трампу и Путину обсуждалось, как продлить конфликт, и атака на Крымский мост, и жестокие удары по мирному населению в Луганске, Белгороде, Брянске. Так что заявление насчет баз тоже провокационный и прямой вызов. Москва четко говорит, что она не потерпит наличие иностранных баз и иностранных контингентов на Украине. А Зеленский продолжает эту тему и разрушает путь к миру», — рассказывает собеседник.

При этом той же практики придерживаются и союзники Украины, соглашается Данилин. Так, на этой неделе стало известно, что Франция развернула небольшую группировку своих солдат, а власти страны открыто признали факт их заброски на Украину. И это тоже пример провокативных действий. «Мерц в этом плане старается занять более взвешенную позицию, но он тоже тот еще флюгер», — завершил политолог.