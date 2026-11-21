Украина столкнулась с крайне тяжелой ситуацией на фоне массированных ударов российских войск по энергетической и транспортной инфраструктуре. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, под удар попали Киев, Львов и другие города, а среди применявшихся средств поражения были баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Соскин считает, что последствия атак могут серьезно осложнить нормальное функционирование украинской столицы. Особенно сложная обстановка сложилась в левобережной части Киева. Он также выразил сомнения в эффективности украинской противовоздушной обороны и заявил, что ей не удалось обеспечить достаточную защиту от массированного удара.

«Абсолютно, конечно, бездарная ПВО. Ничего сделать не могут. Это все на совести Зеленского, на совести власти. За это надо отвечать. Если не можете защитить, идите в отставку», — возмутился Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Киев оказался в тупиковой ситуации после лишения поддержки со стороны США и нарастающего раскола в странах Евросоюза.