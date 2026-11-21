В Брянской области зафиксированы несколько атак БПЛА. О последствиях ударов сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс».

В селе Алешковичи Суземского района в результате удара дрона по частному дому пострадал 20‑летний молодой человек. Он получил ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Дом полностью сгорел.

Ещё один инцидент произошёл в Погаре. Там из‑за удара БПЛА повреждены административное здание и служебные автомобили. Пострадавших нет.

По данным главы региона, в деревне Ильино Трубчевского района три дрона‑камикадзе были направлены на территорию предприятия агропромышленного комплекса. Кроме того, два беспилотника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. В результате повреждены здания, автомобили и оборудование.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мужчина.