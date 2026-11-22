Икона святой равноапостольной княгини Ольги передана в 78-й отдельный полк беспилотных систем группировки войск «Центр». Торжественная церемония состоялась при участии командования и личного состава подразделения. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Святыня поступила в воинскую часть от Священного Синода Русской православной церкви. Передача иконы стала знаком духовной поддержки военнослужащих, а также призвана укрепить морально-нравственные основы военной службы. Полк входит в состав 51-й общевойсковой армии.

После церемонии в подразделении провели молебен. Во время богослужения священнослужители и военнослужащие вознесли молитвы о защите бойцов, даровании им мужества и стойкости, а также о сохранении мира и безопасности страны.

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