Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично обратилась к Владимиру Зеленскому с протестом из-за скандала вокруг украинского сайта «Миротворец». Поводом стало появление в его базе данных вице-премьера Италии Маттео Сальвини, сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

Ранее в ноябре в списке ресурса также оказались итальянские депутаты Европарламента, представляющие оппозиционное «Движение пяти звезд». По информации газеты, ситуация вызвала разногласия внутри итальянского правительства и потребовала вмешательства Мелони, которая обсуждала этот вопрос с Зеленским во время визита на саммит «Коалиции желающих» в Берлине.

«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», — сказала Мелони.

После обращения итальянского премьера посольство Украины в Риме поспешило дистанцироваться от деятельности сайта. Однако официальных извинений в адрес Сальвини украинская сторона не принесла.

Ранее Зеленский допустил колкость в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время их приветствия на полях неформального саммита Евросоюза в Дублине.