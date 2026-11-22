В Киеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». Кроме того, сообщения о нескольких взрывах поступили из Днепропетровска.

По данным местного подразделения телеканала, звуки взрывов неоднократно раздавались в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Сигнал опасности также действовал на территории Днепропетровской области, свидетельствуют данные украинской системы оповещения.

На фоне сообщений о взрывах сохраняется напряженная обстановка в ряде украинских регионов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ при помощи беспилотников нанесли удары по объектам на Украине. Одной из целей стал логистический центр с грузами для ВСУ.