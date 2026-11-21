Бои на Запорожском фронте и успехи российских войск под Купняском, а также ответ на удар по Крымскому мосту – в сводке aif.ru.

Ситуация на Запорожском фронте

Бои идут на всем протяжении фронта. На западном фланге тяжелое сражение продолжается за Приморское и Степногорск. Противник не желает сдавать здесь позиции, и подводит резервы для новых контатак.

Идет бой за Орехов. Наши операторы бьют по логистике противника севернее и северо-западнее города. ВСУ пытаются с флангов обойти наши позиции в городе в сторону Новоданиловки.

На восточном фланге у российских частей есть продвижение в районе Омельника и Червоного Яра. Кроме того, наши закрепляются в Барвиновке и расширяют свои позиции возле Воскресенки. Там в крови за рекой. Катастрофа у Купянска: бросок ВС РФ снял все вопросы Подробнее

Ситуация на Купянском направлении

Противник признает тяжелую ситуацию для себя на этом направлении. Сообщается о продвижении российских частей в занятых ВСУ районах города, а также об атаках украинского плацдарма на реке Оскол.

Наши части замечены в районах Тищенковки и Радьковки, в нескольких кварталах северной части Купянска, возле улиц Лермонтова и Цюрупы. Небольшие группы также действуют в Заосколье, возле Подолов и Петропавловки. При этом основные усилия наступающей российской группировки сосредаточены на продвижении от Песчаного к Купянску-Узловому.

Кроме того, российские части пытаются разделить украинский плацдарм на реке Оскол северную и южную части. Российский участок между Колесниковкой и Кругляковкой, выходящий к Осколу, имеет ширину от 1,5 до 4 километров. ВСУ пытаются срезать его контратаками, чтобы восстановить целостность своего плацдарма, но безуспешно. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

Удары по мостам

Главной целью ударов стали украинские мосты. Так, в Киеве ни один из шести автомобильных мостов через Днепр не был закрыт полностью, но при этом на каждом действовали ограничения. Северный и Южный работали с жесткими ограничениями, Подольский и Дарницкий также были повреждены. Патона работал по реверсу и только автомобильная часть моста, метро - без перебоев. По оценкам водителей, дорога через реку удлинилась на 45 минут – 1,2 часа. Мэр Киева Виталий Кличко попросил без нужды не ехать в город на своей машине, а работодателей – перевести людей на удалёнку.

В Киеве объявили о строительстве понтонных переправ. Очевидно, это вынужденная мера, потому что удары по мостам будут продолжаться и впредь.