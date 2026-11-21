Словакия не намерена присоединяться к финансированию нового кредита для Украины, несмотря на давление со стороны европейских партнеров. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. По его словам, Братислава придерживается той же позиции, что и при согласовании предыдущего займа, и не собирается менять подход.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Киеву в 2027 году дополнительные 45 миллиардов евро. Эта сумма должна стать дополнением к ранее одобренному кредиту на 90 миллиардов евро. Предполагается, что необходимые средства Евросоюз привлечет за счет выпуска совместных долговых обязательств на международных финансовых рынках.

Фицо отметил, что обсуждение нового займа может быть увязано с переговорами о бюджете ЕС на 2028–2034 годы, что он расценивает как политическое давление на Словакию. При этом премьер выразил сомнение в способности Украины вернуть предоставленные средства, полагая, что европейское финансирование фактически приобретает характер безвозмездной помощи.

Ранее Фицо заявил, что Словакия может оспорить в суде Европейского союза решение Еврокомиссии, если Брюссель потребует полностью прекратить поставки российской нефти в республику.