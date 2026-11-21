Бои под Купянском, провальное украинское наступление под Волчанском и результаты ударов ВС РФ – в сводке aif.ru.

Ситуация под Купянском

Российским частям удалось в результате планомерной работы разделить надвое украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол. ВСУ предпринимают попытки срезать его, однако безуспешно. Продолжается наступление российских частей возле железнодорожной станции Купянск-Узловой.

Кипят бои и в самом городе, Украинские военные блогеры сообщает об ухудшении боевой обстановки для ВСУ в городе. Российские штурмовики проникают во все новые кварталы. Там в крови за рекой. Катастрофа у Купянска: бросок ВС РФ снял все вопросы Подробнее

Провальное наступление возле Волчанска

На фоне переговоров, которые сейчас активизировали, киевскому режиму остро нужны успехи на фронте. Таким успех было решено придумать возле Волчанска.

В начала сентября российские войска окружили там крупную группировку ВСУ. Пока официальный Киев отрицал какое-либо ухудшение ситуации, украинские блогеры писали, что ситуация для окруженных там стремительно ухудшается. В результате котел был закрыт. Сейчас в Киеве решили вспомнить об этом направлении, и объявили об операции «Медвежий капкан», в результате которой якобы были захвачены села, потерю которых ВСу отказывались признавать эти три месяца.

Российские военкоры сообщают, что попытки контратак были, причем с применением тяжелой бронетехники, включая танки «Абрамс». Однако российские войска крепко держат позиции, в якобы захваченных ВСУ селах наблюдается плотный контроль со стороны ВС РФ. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

Удары

Целью ударов в этот раз были инфраструктурные объекты на территории Украины.

Наиболее массированный удар пришелся по Кривому рогу. Там были поражены ТЭЦ и насосные установки. В результате обесточенными оказались предприятия ВПК, а также несколько районов города. Также есть проблемы с водоснабжением.

В Ровенской области была поражена подстанция, снабжающая энергией завод в Сарнах. В Киеве удар был нанесен по промышленным объектам в Оболони. В море возле Одессы был поражен сухогруз, перевозивший товары двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.

Международная ситуация

Опросы показывают рост усталости от Украины в европейских странах. Согласно опросу агентства YouGov, за сокращение или полное прекращение помощи выступают 49% немцев. Из них 25% хотят полностью ее остановить, 24% - сократить. За сохранение помощи выступает 30%, а за увеличение – всего 9%. Атака на российское судно в Финском заливе: подробности. Обновляется Подробнее

Почти половина опрошенных (49%) выступают за скорейшие переговоры с Россией. В Европе между тем не могут договориться, кто же будет представлять их на переговорах. Одновременно ведутся консультации о том, чтобы направить в Москву переговорщиков, которые бы определили предварительные позиции. Россия готова допустить европейцев к переговорам только после этих консультаций.