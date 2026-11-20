В следующем году Украине потребуется финансирование в размере 115 млрд евро. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после конференции так называемой «коалиции желающих», которая 19 ноября прошла в Брюсселе.

«Мы поняли, что Украине нужно 115 млрд евро, – заявил он. – У нас было 45 млрд евро, как вы знаете, вторая часть USL (Ukraine Support Loan, кредит Евросоюза для Киева. – прим. ред.). То есть потребности составляют еще 70 млрд евро». При этом, по его словам, «положительные сигналы» Украина уже видит, ведь 90 ближе к 115, а значит, и 25 миллиардов в ЕС наскребут.

Притча во языцех

Еврокомиссии и европейским лидерам соответствующие расчеты Киев уже передал, добавил украинский диктатор. Предыдущий европейский кредит Украине, напомним, был рассчитан на 2026-й и 2027-й годы, по 45 млрд евро ежегодно. При этом Еврокомиссия уже предложила предоставить Киеву дополнительный кредит в размере 45 млрд евро на следующий год – по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это станет «лучшим способом обеспечить Украине сильную позицию за столом переговоров». Несколько европейских стран, впрочем, уже заявили об отказе участвовать в финансовой поддержке Киева, с такой позицией выступили Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария.

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«Понятия возможности и желания тут надо четко разграничивать, – считает завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, с которым поговорил aif.ru. – Возможность наскрести и 20, и 45, и еще 45 млрд евро у европейских стран есть. Есть вопрос в желании, которое переплетается с политической волей, и Зеленский, делая подобные заявления, проверяет, насколько европейские «партнеры» готовы это делать. Сама тема финансирования Украины уже превратилась в притчу во языцех – уже и Джаред Кушнер озвучивает идею Дональда Трампа о том, что для европейских стран нет смысла тратить миллиарды на Украину, что лучше эти деньги потратить на благоустройство Европы, на решение тех проблем, которые выводят людей на улицы. Зеленский между тем продолжает ездить по странам, хотя на Украине уже приглашают его посетить Киев с государственным визитом, а время, когда его выступлениям рукоплескали, давно прошло».

Время платить по счетам

Государственный долг «незалежной» перед европейскими странами между тем уже составил 81,72 млрд долларов. Это более 3,7 тысяч долларов в пересчете на одного жителя, если учитывать слова украинского министра соцполитики Дениса Улютина, который заявил, что в мае 2026-го на подконтрольной Киеву территории проживало 22-25 млн человек.

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«Забывать об этом долге или прощать его никто не собирается, – подчеркнул Кошкин. – Конечно, в Европе говорят, что там Украину ценят, что ее экономику поднимут, однако долги как висели, так и будут висеть. И сейчас, когда все кругом говорят о том, что войну Украина проиграла, приходит время сводить дебет с кредитом. Можно было бы вернуть долги за счет редкоземельных ресурсов, но ведь и они уже проданы и перепроданы. О развитии военной промышленности речи тоже не идет, потому что все активы и так находятся на территории европейских государств, а Украина лишь вешает свои шильдики. В итоге Киеву (или тому, что от него останется) придется выполнять все, что ему скажут. И не исключено, что из него опять будут готовить механизм для нападения на Россию, оттого мы на переговорах и требуем включить в возможное долгосрочное соглашение все нюансы».