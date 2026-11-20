Стало известно, что правительствами Великобритании и Норвегии принято решение профинансировать строительство специальных ракетных катеров для Киева. Предполагается, что это должны быть специальные скоростные суда, вооруженные ракетами и, судя по всему, ударными беспилотными системами. Что-то подобное Киев уже пытается использовать на своих безэкипажных катерах-камикадзе. Предполагаемая длина боевых катеров, которые планируют построить для ВМФ Украины, по данным открытых источников, порядка 30 метров. По мнению военного эксперта, капитана 1 ранга, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Владимира Ераносяна, эти катера, конечно же, не идут в сравнение даже с классом малых ракетных катеров, которые по своим размерам в два раза больше, а вооружение во много раз мощнее, но наличие таких боевых катеров у Киева может создать серьёзные проблемы морскому гражданскому судоходству в Чёрном море.

Эксперт напоминает, что подобная морская концепция уже проводилась на Украине до начала СВО, когда состав украинских ВМФ пополнялся как раз катерами «москитного флота» или, как их называли в киевских СМИ, «волчьей стаей». Тут, судя по всему, отсылки шли к гитлеровскому подводному флоту, который за счёт массовости и тактики «топить всех» наводил какое-то время ужас на морских коммуникациях в Атлантике. Похоже, что Украина хочет проводить террор на гражданских коммуникациях в Чёрном море, а Британия и Норвегия готовы наращивать украинское «волчье» поголовье.

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Дружковка и Доброполье

На дружковском направлении основным вектором, само собой, остаётся наступление на Дружковку. Причём, как отмечают военные эксперты, ведут наступление на этом направлении сразу две группировки войск — «Южная» и «Центр». «Южная» продвигается через Алексеево-Дружковку и по восточному флангу, а «Центр» наступает со стороны Доброполья, через Золотой Колодец, во фланг группировки ВСУ в Дружковке.

Ситуация в районе Доброполья контролируется российскими войсками. В Белозёрском противник находится в оперативном окружении, при этом штурмовые подразделения группировки «Центр» уже закрепились в южных кварталах населённого пункта и расширяют зону контроля. С учётом приближающейся зимы это даёт возможность иметь укрытия не в поле, а в капитальных строениях, которые позволят наращивать группировку войск беспилотных систем и уничтожать противника на удалении.

При этом все выходы из Белозёрского — под огневым контролем российских войск. Уже сейчас противник несёт большие потери, пытаясь доставить в город вооружение, боеприпасы и перебросить резервы взамен уничтоженных боевиков.

По данным сводок Минобороны РФ, потери ВСУ за прошедшую неделю в зоне ответственности ГВ «Южная» составили свыше 1,1 тысячи боевиков, а на участке ГВ «Центр» — почти 2,4 тысячи вражеских солдат и офицеров. Общие потери ВСУ в технике и вооружении в боях с войсками «южной» и «центральной» группировок ВС РФ составили два танка, 57 бронемашин, 227 автомобилей переднего края и 11 артиллерийских орудий, в том числе и натовского 155-мм калибра.

Бои по направлениям

На славянском направлении войска группировки «Южная» наступают на рубеже Рай-Александровка — Николаевка. Основная задача — отбить у противника Николаевку, закрепиться и готовиться к продвижению в сторону Славянска.

На краснолиманском участке фронта, к северу от Красного Лимана, бои ведёт группировка войск «Запад». Как отмечают военкоры, в этом районе идут встречные бои, причём украинские войска, понёсшие потери в ходе операции «Вивальди», выдохлись и теряют позиции, над которыми им ранее удалось установить контроль. ВС РФ наносят по опорным пунктам и огневым точкам боевиков удары артиллерией и авиацией. За неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили 1495 боевиков, 127 единиц боевой техники и восемь артиллерийских орудий.