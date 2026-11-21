В субботу российское военное ведомство проинформировало, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту, где проводилось совещание высокопоставленных лиц из ВСУ и представителей оборонно-промышленного комплекса.

В публикации Министерства обороны России уточняется, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, а также с применением ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Целью стало место, где собирались высокопоставленные представители украинских Вооруженных сил и работники военно-промышленного комплекса, включая зарубежных.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены пункты временного размещения формирований ВСУ и наемников из других стран — всего в 148 районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили ФАБами пункты управления БПЛА в Харьковской области.