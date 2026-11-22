Саммит стран «коалиции желающих» показал, что Европа игнорирует требования России по украинскому конфликту. Несмотря на громкие слова о мире, договариваться о нем европейцы не спешат. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал aif.ru о планах европейцев на наших соседей, зачем им нужны войска на территории Украины и почему провалилась их стратегия по изоляции России.

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Дмитрий Балашов, aif.ru: — Алексей Константинович, почему лидеры ЕС продолжают говорить о введении своих войск на Украину?

Алексей Пушков: — Брюссель хочет найти формулу втягивания Украины в НАТО без её формального включения в Североатлантический военный альянс. Одна из главных причин СВО — стратегия включения этой страны в НАТО. Ради этого был осуществлен государственный переворот 2014 года. Дальнейшая поддержка Запада была направлена на реализацию обязательства, взятого странами военного блока на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте. Тогда немедленное принятие Украины в военный блок, которое лоббировала администрация Буша-младшего, было отложено на некий более дальний срок: Франция и Германия выступили против начала этого процесса, обосновав это тем, что он может стать причиной войны с Россией, что было вполне разумно. Однако при этом под давлением американской администрации Меркель согласилась, чтобы в финальной декларации саммита НАТО было указано: Украина и Грузия в перспективе станут членами альянса. Вот, собственно, откуда ноги растут.

Украина — это источник беспорядка, источник потенциального конфликта с Россией. Алексей Пушков

Сейчас Брюссель столкнулся со следующей ситуацией. Ряд стран НАТО, в том числе Соединённые Штаты, не хотят официального членства Украины в военном альянсе по вполне понятным причинам. Украина — это источник беспорядка, источник потенциального конфликта с Россией.

Для того, чтобы обойти этот блок, наличие которого признавал и Зеленский, нужно найти некую формулу присутствия войск стран НАТО под собственными национальными флагами: Франции, Британии. Это, по замыслу Евросоюза, будет способствовать превращению Украины в члена НАТО де-факто, хотя не де-юре. Ради этого они не отказываются от идеи военного освоения Украины, но, если раньше они это делали под тем предлогом, что Украина имеет право сама выбирать себе союзников, что у НАТО политика «открытых дверей», а Россия не может диктовать альянсу, кого принимать, то теперь они решили осуществить свою цель через направление туда войск ведущих стран Европы.

Радикальное антироссийское крыло в Брюсселе намерено и впредь использовать Украину против России, продолжить превращение Украины в военный плацдарм против Москвы. Алексей Пушков

Радикальное антироссийское крыло в Брюсселе намерено и впредь использовать Украину против России, продолжить превращение Украины в военный плацдарм против Москвы. Им важно утвердить своё военное присутствие на этой территории, чтобы оно рассматривалось уже как некая норма. И тогда им не понадобится вступление Украины в НАТО, потому что войска стран альянса уже будут на территории Украины.

Они говорят, что они будут наблюдать там за соблюдением мира. Наивное объяснение. Они будут там для того, чтобы взаимодействовать с украинскими вооружёнными силами. Будут войска — пойдут и вооружения. Евросоюз даёт нам понять, что и после мирного договора схватка за Украину не прекратится. Они намерены там остаться, они намерены её жёстко привязать к себе и использовать в целях военного давления на Россию.

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— Европа активно вкладывается в ВПК. Что будет с этими предприятиями после заключения мира?

— В ЕС постоянно говорят о том, что Европа должна готовиться к войне с Россией. Мы это слышали из Лондона, Парижа, Берлина, Праги, Стокгольма, Гааги. Этот тезис идёт из многих европейских столиц. На мой взгляд, Европа взяла курс не на тактический, а на стратегический разрыв с Россией. Продолжатся военные действия или будет заключено мирное соглашение с Киевом — Европа, во всяком случае при её нынешнем руководстве, сохранит курс на долгосрочную конфронтацию с Россией, подобную «холодной войне», которая длилась 43 года.

Нынешнее европейское руководство взяло курс на конфликт, примерно, такой же протяжённости. То есть, что называется, до победного конца: кто кого. У них нет ни малейшего намерения возвращаться к тем отношениям с Россией, которые существовали не то что до 2014 года, а даже до 2022-го.

Долгосрочные программы ЕС по перевооружению нацелены на то, чтобы создать потенциал для будущей военной конфронтации с Россией. Алексей Пушков

Долгосрочные программы ЕС по перевооружению нацелены на то, чтобы создать потенциал для будущей военной конфронтации с Россией. Кроме того, в Европе давно созрело мнение, что Соединённые Штаты переориентируются в своей стратегии на другие центры силы, прежде всего на азиатско-тихоокеанский регион. Европа становится вторым или даже третьим приоритетом для США, а потому ей надо брать на себя большую роль в обеспечении собственной безопасности. С момента первых сигналов такого рода от европейских политиков прошло более 10 лет. С приходом Трампа, который достаточно прохладно относится к НАТО и не любит европейских руководителей в силу того, что они принадлежат к другому политическому лагерю, в Европе пришли к выводу, что им надо создавать «стратегическую автономию от США», как это назвал Макрон. В военной сфере Европа сейчас не то, что не самодостаточна, она на 90% в военном отношении зависит от Соединённых Штатов. У неё нет спутниковой разведки, нет средств переброски крупных военных контингентов на большие расстояния, нет инфраструктуры для обслуживания значительного экспедиционного корпуса.

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Со своей стороны, администрация Трампа дала понять, что не хочет втянуть США в военный кризис с Россией из-за Украины по глупости европейцев. Для тех, кто выступает за милитаризацию Европы, это серьёзный аргумент, который они используют, доказывая, что больше не могут полагаться на американцев.

Всё это не означает, что США выйдут из НАТО и бросят Европу, выведя оттуда свои воинские контингенты. Но это означает, что Европа стала менее важной для США, и что в случае острого конфликта Соединённые Штаты могут отойти в сторону.

Европейцев такая перспектива не устраивает, они готовятся стать самодостаточными в военной сфере. Это — долгосрочная задача, я не уверен, что она им удастся. Но на уровне деклараций и на уровне финансирования военных программ они постепенно встают на этот путь. А чтобы это обосновать, говорят о том, что военный конфликт с Россией произойдёт в районе 2030 года, и они будут к нему готовы. Они дают себе пять лет на военное переустройство Европы. Особенно активны в этом плане канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его министр обороны Борис Писториус. Но и в других странах, в той же Франции, тоже слышны такие разговоры. Они делают ставку на долгосрочное перевооружение: Россия — враг, и ЕС должен перевооружаться независимо от того, будет на Украине мир или нет. Не думаю, что с заключением мирного соглашения Европа резко пересмотрит свою политику по отношению к ремилитаризации европейского континента.

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Жестокий провал

— В ЕС всё чаще стали говорить, что изоляция России провалилась. Отношение к нашей стране меняется?

— Это — провал всей их стратегии. Они с 2022 года взяли курс на изоляцию России и какое-то время говорили о том, что им это удаётся. Дальнейшее сближение России с Китаем, а также с Глобальным Югом, и саммит стран БРИКС в Казани показали, что Россию невозможно изолировать. Начиная с конца 2024 года, разговоры об изоляции стали идти на убыль. Когда же Дональд Трамп пришёл к власти в США и начал переговоры с Москвой, то серьёзно говорить об изоляции мог уже только умственно неполноценный. А в свете встречи «большой тройки» на саммите АТЭС в Шэньчжэне говорить об изоляции стало просто смешно. Эта стратегия провалилась. В Европе этого не хотят признавать, но, по факту, они это понимают. Они сейчас говорят, что должны принимать участие в переговорах, а это означает, что от идеи изоляции они уже отказались.

Задача изолирования такой крупной страны, как Россия — самой большой в мире, с самого начала была порочна. А стремясь участвовать в переговорах с Россией, они просто сами подтверждают, что ни о какой изоляции речь больше не идёт.

Саммит АТЭС. Фото: Kremlin.ru

— Услышат ли в ЕС наши требования по архитектуре европейской безопасности?

— Полагаю, что для европейцев сейчас самое главное войти в переговорный процесс. Но почему? Во-первых, потому что они не хотят, чтобы Запад был представлен исключительно американцами. Они считают, что, войдя в переговорный процесс, они усилят свою роль, смогут отстаивать интересы Украины, интересы и цели Европейского Союза в конфликте. Все это повышает их вес в международных делах. А если они будут вне переговоров, то они оказываются на обочине политических процессов, на обочине истории.

С точки зрения имиджа, для них очень важно не отдать Трампу пальму первенства в деле представления Запада на мировой арене. Их горячее стремление войти в переговоры связано прежде всего с этими соображениями, а не с тем, что они приедут на переговоры с готовностью воспринять требования России. На мой взгляд, они не собираются принимать наши требования и будут как раз той силой на переговорах, которая будет всячески затруднять достижение договорённостей.

Судя по тому, что нам известно о переговорах и о деятельности Уиткоффа и Кушнера, можно говорить о том, что сегодня американцы намного более серьёзно, чем при администрации Байдена, воспринимают наши интересы безопасности и хотят снять несколько важных раздражителей в отношениях с Россией, чтобы не оказаться в ситуации вынужденного военного конфликта с нашей страной. Например, они допускают отказ от членства Украины в НАТО. Европейцы же пока не готовы даже к тому, чтобы присоединиться к американской позиции. Насколько смогут, они постараются блокировать те договорённости, которые нужны нашей стране.

Возможно, в ходе переговорного процесса ситуация будет как-то сдвигаться, но пока из Европы мы слышим лишь заявления, что сначала должны прекратиться военные действия, а потом уже надо говорить о мире и европейской безопасности. Мы же исходим из того, что пока мы не договорились о новой архитектуре безопасности, то бессмысленно говорить и о мире на Украине, потому что война на Украине есть следствие того, что европейская архитектура безопасности не работает, а украинский кризис и есть проявление этого фиаско. Поэтому мы говорим о том, что сначала надо договориться о базовых принципах европейской безопасности, а потом уже, исходя из этих базовых принципов, рассматривать условия выхода из украинского кризиса.

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— У нас много соседей. Запад продолжит попытки переманить их на свою сторону?

— Они будут пытаться втягивать их в свои структуры. Они усиленно подтягивают к себе Молдавию, причём, как я понимаю, Кишинёв в перспективе движется к вступлению в НАТО. Поскольку в Молдавии нет военных действий, то у неё больше шансов, чем у Украины. Но там есть фактор Приднестровья и судьбы 250 тысяч российских граждан и ещё 150 тысяч жителей Приднестровья, которое ориентируется на Москву. Пока эта проблема не решена, она будет вызывать затруднения со вступлением Молдавии в НАТО.

Если, не дай Бог, молдавское правительство начнёт военную активность против Приднестровья, это отдалит её шансы на вступление в НАТО на неопределённую перспективу. Но стратегия Запада не изменится. В Молдавии уже работают западные спецслужбы, уже запущена программа тесного сотрудничества с НАТО, румыны проводят манёвры с участием молдавских войск и т.д. То же самое они пытаются сделать по отношению к Грузии. Но эта страна, в отличие от Молдавии, отказывается присоединяться к санкциям. Россия для Грузии — третий по значимости торговый партнер, и грузинское правительство прекрасно понимает, что, если они порвут с Россией, им это никто не компенсирует.

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Грузия сейчас не поддается на давление Запада, но в долгосрочной перспективе в Брюсселе рассматривают сценарий ее присоединения к НАТО. Они бы с радостью сделали это и в отношении Армении. Белорусский «майдан» 2020 года также имел своей задачей привести к власти сторонников Запада, как это было на Украине. Запад будет проводить политику втягивания в свою сферу влияния и других стран постсоветского пространства. Прибалтику уже втянули, Молдавию втягивают, а на пути втягивания в НАТО Украины мы встали, что называется, горой.

Крупная держава не может позволить себе, чтобы ей угрожали непосредственно с соседних территорий. Напомню: после Карибского кризиса мы свои ракеты с Кубы убрали. Гавана в плохих отношениях с Вашингтоном, но она ничем не угрожает США. Вот и мы добиваемся того, чтобы Украина стала нейтральной и нам не угрожала. Мы не можем позволить себе военной угрозы от государства, с которым у нас граница протяжённостью более 2000 километров.