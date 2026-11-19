Глава Белого дома Дональд Трамп стремится добиться завершения украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

«Президент Трамп преисполнен решимости … установить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной», - написал он в соцсети X*.

Напомним, в ходе состоявшейся на полях саммита АТЭС встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США заявил о намерении Вашингтона и Пекина содействовать урегулированию украинского конфликта.

«Мы хотим оказать помощь в том, что касается конфликта между Россией и Украиной. Хотели бы, чтобы он закончился», - сказал Трамп.

Глава Белого дома также сообщил журналистам, что не стремится зарабатывать на поставках оружия Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры