Значимость России на мировой арене была подтверждена трёхсторонними переговорами президента РФ Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые встретились в китайском Шэньчжэне, написал колумнист Марк Чемпион в своей статье для агентства Bloomberg.

Мероприятие состоялось 10 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Автор публикации назвал указанную встречу крупной победой Владимира Путина.

«Это подтверждает статус его страны и символизирует провал попыток Запада изолировать Россию», — подчёркивается в материале.

Напомним, переговоры в Шэньчжэне стали первой в истории встречей лидеров России, США и Китая. По итогам трёхстороннего саммита его участниками была принята совместная декларация. В этом документе главы трёх стран подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей.

Владимир Путин назвал свою встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии. Он также выразил надежду на то, что переговоры в таком формате получат дальнейшее развитие.