Расчеты ударных беспилотников «Герань» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, под удар попали производственные помещения подстанций напряжением 330 и 110 кВ, серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком», а также объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, российские беспилотники поразили огневую позицию техники и расчета мобильной огневой группы, а также локомотив на одном из железнодорожных перегонов, который применялся для обеспечения украинских военных.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, как FPV-перехватчик зацепился за тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» и отследил его до места посадки. Когда украинский техник подошел забрать БПЛА, ВС РФ нанесли удар.

В Министерстве обороны сообщили, что «Баба-Яга» была ликвидирована вместе с находившимися поблизости военными ВСУ.