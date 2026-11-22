Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на понедельник, 23 ноября.

Удары по Украине ВС РФ громят ВСУ под Харьковом Обстановка в Купянске Бои под Запорожьем Ситуация в районе Сум ВПК Украины достиг предела Власти Чехии выступили против финансирования Киева

Удары по Украине: ВС РФ выносят мосты трех ключевых городов

ВС РФ начали атаки по мостам через Днепр не только на территории Киева, но и за ее пределами. Наши корректируемые авиабомбы в минувшие сутки прилетели по переправам в Запорожье. Как сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, удар наносился не менее, чем 12 бомбами и одним реактивным БПЛА типа «Герань-4».

«Основными предполагаемыми целями авиаударов стали Вантовый мост и мост Преображенского через Днепр. После серии взрывов украинские власти полностью перекрыли движение по городским мостам и плотине ДнепроГЭС», — отмечает он.

Одним из последствий удара уже стало наведение понтонных переправ. Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале серию спутниковых снимков, на которых заметно, как ВСУ спешно формируют понтонный мост рядом с основной капитальной конструкцией.

Примечательно, что эти атаки — продолжение серии ударов по Днепропетровску и Киеву. В обоих упомянутых выше городах также под ударами были мосты через Днепр. Так что кампания наших войск продолжается и, как видно, наносит врагу серьезный ущерб.

Кроме того во время наших атак были задеты и энергетические объекты Украины. Из-за этого в Одессе продолжается серьезный блэкаут. И повреждения достигли той степени, когда неизвестны ни сроки подачи электричества в нормальном режиме, ни возможность устранения неисправностей.

Света нет также в Днепропетровске и Запорожье. По обоим городам прилетели российские БПЛА. Как сообщили ресурсы врага, целями наших дронов стали объекты энергетики и другие цели.

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Ситуация под Харьковом: зона контроля растет

Русская армия продолжает бои на севере Харьковской области и расширяет зону контроля. В районе Липцев наша пехота идет через лесополосы к селам Шопино, Цуповка. Есть успехи южнее Высокой Яруги и бои у Новой Казачьей и Токаревки.

У Волчанска ВС РФ освободили село Сосновый бор. За счет его взятия наша пехота сможет зачистить лежащий рядом лесной массив и после этого развить наступление к линии сел Бугаевка — Шевченково Первое.

В ответ ВСУ стараются контратаковать у сел Вильча, Белый Колодезь, Охримовка. Однако успехов у врага нет, сообщают авторы Telegram-канала «Дневник десантника».

У Великого Бурлука наши силы также двигаются вперед. За сутки ВС РФ прошли вперед у Приколотного, Подсреднего и Колодезного.

Бои в Купянске: наемники ВСУ попали в огненный ад

Стало известно о ликвидации еще десятки латиноамериканских наемников в районе Купянска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Рамзай» военный эксперт Владислав Шурыгин. По его данным были устранены два панамца и восемь колумбийцев.

«Иронично, что командир корпуса „Хартия“ бригадный генерал Оболенский заявил о полном отсутствии потерь с начала года. А где же сотни латиноамериканских наёмников, которые уже сгинули под Купянском? Европейцев среди наймитов становится всё меньше и меньше», — замечает аналитик в публикации и отмечает, что всего за лето ВСУ потеряли порядка 185 вояк.

Что касается изменения зон контроля в городе, то наши части сейчас закрепляют контроль над позициями в локомотивном депо «Купянск-Сортировочный». Также штурма ВС РФ прошли вперед на 1 км в районе Заосколья, в южной части города.

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Обстановка под Запорожьем: Киев спешно меняет тактику

Элитные части ВСУ не смогли сломить сопротивление ВС РФ в районе Ореховского укрепрайона и отбить желаемые позиции. Так что теперь силы врага начинают менять тактику. И особенно это заметно в полосе группировки «Восток».

Как рассказывают авторы Telegram-канала «Воин DV», теперь кроме многочисленных малых групп враг еще порой кидает в бой десант на бронемашинах и пикапах. Вот только все эти попытки срываются нашей пехотой, а боевики — ликвидируются.

Сейчас на севере ВС РФ зачищают силы врага, которые просачиваются вдоль реки Мокрые Ялы. На северо-западном участке заметны наши тактические успехи, однако продвижение там дается крайне тяжело. В западном секторе силы «Востока» отражают контрудары врага и подавляют его дронами. А на юге — срывают ротации.

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Ситуация под Сумами: идет зачистка

В Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Из-за этого ВСУ вводят в бой необстрелянные и недоукомплектованные формирования. Очередным таким стал отдельный отряд дроноводов нацгвардии врага «Квантум». Его собрали полгода назад, толком не успели доукомплектовать, однако уже отправили на самоубийственные задачи. Вероятно, птичники «Квантума» скоро разлетятся от ударов наших дроноводов, и собирать часть придется с нуля.

Что до успехов ВС РФ, наши части продолжают ликвидацию малых групп ВСУ, которые лезут к позициям ВС РФ через «серую зону». Здесь серьезное подспорье пехоте оказывают беспилотчики и артиллеристы.

В Сумском районе ВС РФ продолжают зачистку Хотени и Груновки. Также ударами дронов врагу не дают зайти в южную часть Юнаковки. А у населенного пункта Коренек наши силы зачистили участок леса.

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WSJ: ВПК Украины достиг предела

Меж тем в оборонной промышленности врага копятся проблемы. Как пишет The Wall Street Journal, ВПК Украины достиг своего потолка. «Гаражная сборка», на которую делали ставку на Банковой, больше не дает ощутимого прироста, зато создает множество проблем.

Так, на Украине сейчас действует около 1300 оборонных фирм. И бюджеты на производство размазываются между ними. Все это ведет к тому, что в результате никто из структур не способен наращивать выпуск вооружений так, как требуется ВСУ. Кроме того, есть проблемы из-за российских ударов и отъезда людей из страны. В результате, дают понять авторы, российская методика с концентрацией военной промышленности дает лучший результат и позволяет нам наращивать темпы производства оружия, тогда как враг оказывается в ловушке своих же действий.

В качестве примера приводятся такие данные. Украинское КБ «Луч» за год смог собрать около сотни крылатых ракет, а Россия уже применила по Украине более 1,5 тыс ракет всех видов. По реактивным БПЛА ситуация еще хуже. Враг способен изготовить 1 тыс. реактивных дронов «Паляница» в год, тогда как ВС РФ получают 3 тыс. реактивных дронов в месяц.

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Конфликт в Европе: Власти Чехии возмутились финансированием Украины

Премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект долгосрочного бюджета ЕС. Он заявил, что документ мало того, что сокращает дотации для Праги, так еще и увеличивает те выплаты, которые она должна делать. Однако еще больше недовольства возникло из-за статей о финансировании институтов ЕС и Украины. На каждую из статей авторы документа заложили «скромные» 100 млрд долларов.

«Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Она должна получать средства из внеевропейского бюджета», — заявил Бабиш.Подобное заявление — уже второе, исходящее от стран-членов ЕС. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в дополнительном финансировании Киева.