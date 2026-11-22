ВС РФ начали атаки по мостам через Днепр не только на территории Киева, но и за ее пределами. В очередной раз наши корректируемые авиабомбы атаковали переправы в Запорожье. Как сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, удар наносился не менее, чем 12 бомбами и одним реактивным БПЛА типа «Герань-4».

«Основными предполагаемыми целями авиаударов стали Вантовый мост и мост Преображенского через Днепр. После серии взрывов украинские власти полностью перекрыли движение по городским мостам и плотине ДнепроГЭС», — отмечает он.

Позднее движение по мостовым переходам было восстановлено, а противник не привел данных о новых разрушениях. Однако это показательная ситуация для жителей одного из крупнейших городов Украины, который теперь отчетливее чувствует приближение фронта.

«Почему снова мосты? Запорожье расположено на обоих берегах Днепра, а транспортное сообщение между ними зависит от ограниченного количества переправ. Повторные удары по мостовой инфраструктуре могут создавать серьёзные проблемы для автомобильных перевозок, включая военную логистику. Но пока нет оснований говорить о прекращении сообщения между берегами», — отмечает Лебедев.

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Одесса получила блэкаут

Также во время очередной атаки наших войск Одесса осталась без света и получила блэкаут. Причиной стало поражение энергетической инфраструктуры. Местные власти и Минэнерго страны признали, что ситуация в регионе остается напряженной из-за ударов по магистральным электросетям.

Ранее, напомним, ВС РФ уже выбивали противнику ключевые подстанции, которые тот использовал для поставки тока в Одессу, так что новый блэкаут, очевидно, связан с их возможным повторным поражением.

WSJ: ВПК Украины достиг предела

Оборонная промышленность Украины «достигла своего потолка», заявляют авторы The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из отрасли и военных аналитиков. По их словам, Киев не способен производить оружие и ракеты в том же масштабе, что и Россия, а финансирование распыляется там на множество фирм, из-за чего лучшим из них доступны лишь ограниченные бюджеты. При этом найти работников трудно, а расширять производство — небезопасно.

Расплодилось в стране и множество оборонных стартапов, из-за этого размера рынка для роста каждого из них уже не хватает, так что, признает автор материала, обеспечить достаточное число квалифицированных кадров и расширение деятельности в условиях, когда многие служат в армии или бегут из страны, становится проблемой.

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Бои под Харьковом

Российские войска под Харьковом ведут наступления на Липцовском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. В результате этих ударов у Хатного пехота ВС РФ отразила атаку 475-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Также в регионе точным ударом был поражен командный пункт 6-го рейнджерского полка ССО Украины. Противник в секретном укрытии разместил делопроизводство полка, однако оно было обнаружено нашими частями и ликвидировано. В результате атаки враг понес серьезные потери.

Еще один успех наших сил — поражение ТЭЦ «Слобожанская», которая обеспечивала работу военно-промышленных фирм.

ВСУ спасают шкуры под Сумами

Из-за ожесточенных боев в Сумской области ВСУ вынуждены отправлять в бой необстрелянные части для прикрытия своих войск. Очередной из них стал отдельный отряд беспилотных систем «Квантум», созданный всего полгода назад в структуре Нацгвардии «незалежной». К текущему моменту часть не удалось доукомплектовать, а большинство из тех, кто туда был сослан и насильно мобилизован, боевого опыта не имеют. И это очередной показатель того, с каким дефицитом войск порой сталкиваются силы противника.

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Что до успехов наших сил, то ВС РФ в очередной раз разгромили малые группы ВСУ, которые стремились просочиться через позиции русской армии. А артиллерия и БПЛА подавили врага почти по всей линии фронта в регионе.

«В Сумском районе продолжаются тяжелые бои в районе Хотени и Груновки. Расчеты FPV группировки „Север“ пресекли очередную попытку ВСУ проникнуть в южную часть Юнаковки. В Шосткинском районе наши штурмовики при поддержке артиллерии и „Солнцепеков“ зачистили участок леса возле населенного пункта Коренек. В Краснопольском районе по позициям ВСУ интенсивно работали артиллерия и ТОСы Северян», — приводят детали боев авторы Telegram-канала «Северный ветер».