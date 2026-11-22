Российская армия во время ночных ударов поразила объекты портовой инфраструктуры в порту Килия Одесской области. Эта атака направлена на очередной срыв поставок западного оружия в ВСУ, а также поражение основного канала перевозки грузов, который выстроился на Украине.

Перенесли логистику

С момента, как наши войска начали регулярно атаковать глубоководные порты Одесской области — Одесса, Черноморск, Южный — Киев стал перестраивать цепочки логистики и начал делать ставку на порты Дуная: Рени, Измаил, Килия. С тех пор они фактически стали главным альтернативным каналом переброски грузов через западную границу Украины. Причем поставки по ним шли самые разнообразные.

Перешла на использование дунайских портов и военная логистика ВСУ. Ранее уже сообщалось, что зарубежные специалисты переправляют из Румынии на Украину военные грузы, которые вместо следования до портов Одессы завозятся в Констанцу. Так что наши войска фактически сорвали такие поставки и, вероятно, поразили часть из них.

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Ликвидируем железные дороги

Продолжилась в минувшую ночь и «рельсовая война». С начала года ВС РФ уже выбили более 400 локомотивов. Однако эта цифра планомерно нарастает. Сейчас очередной состав с топливом выгорел в районе Днепродзержинска (Каменского) в Днепропетровской области. Наш БПЛА «Герань-4» обнаружил его и атаковал. В результате возник сильный пожар, который подтверждает факт возгорания цистерн.

«Удары по топливным составам имеют особенность: последствия могут быть значительно серьёзнее первоначальных повреждений, поскольку горючее способно поддерживать продолжительный пожар. Это уже не первое поражение железнодорожной инфраструктуры Днепропетровской области за последние недели. Российские войска продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим грузовые перевозки», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Кроме этого, в Днепропетровской области ВС РФ атаковали и другие цели, среди них железнодорожная инфраструктура, склады, электроподстанции и локомотивы. При этом замечается экспертами и еще одна деталь. После поражения основного массива целей в Киеве, наши войска начали переносить удары на другие регионы «незалежной». И теперь одной из основных целей стали Днепропетровск и его окрестности.

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Разбираем мосты через Днепр

А в Запорожье очередная атака была нанесена по мостам через Днепр. Более 12 корректируемых авиабомб атаковали город.

«Основными предполагаемыми целями авиаударов стали Вантовый мост и мост Преображенского через Днепр. После серии взрывов украинские власти полностью перекрыли движение по городским мостам и плотине ДнепроГЭС. Позднее движение по плотине и двум мостам восстановили. О новых разрушениях самих переправ точных сведений пока нет», — отметил Лебедев.

При этом он обратил внимание, что Запорожье в последнее время все сильнее начало ощущать себя прифронтовым городом. Ну а наши войска все активнее работают по целям внутри него, занимаясь поражением мест дислокации ВСУ, складов и других законных военных целей.

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Досталось и другим регионам

В то же время досталось и другим городам. Так, в Лозовой (Харьковская область) поражено очередное предприятие. Еще одна атака пришлась по Кременчугу, где местные власти говорят о поражении «частного предприятия». Был выбит и очередной дата-центр «МКМ Телеком», а также шедший на Украину сухогруз. И это лишь часть всей боевой работы за минувшую ночь.

Продолжают сказываться на Украине и другие удары. Так, Киев уже вторые сутки сидит без воды, а Одесса испытывает проблемы со светом. Противник на фоне этого признают, что проблемы быстро исправить не удастся.

«Речь идет не просто о дефиците электроэнергии, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение Одессы и прилегающих населенных пунктов», — говорят в «Укрэнерго» и заявляют о масштабных потерях в энергетике. И, вероятно, проблемы будут только нарастать.