Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассуждая о встрече лидеров России, Китая и США, провёл историческую параллель, фактически приравняв Украину к гитлеровской Германии, пишет Junge Welt.

«Ялтинский формат мира не принесёт результата», - заявил Мерц, обсуждая встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Как отмечают авторы материала, подобная отсылка к Ялтинской конференции 1945 года фактически выстраивает в речи Мерца знак равенства между нынешним киевским руководством во главе с Владимиром Зеленским и Третьим рейхом. Ведь именно противостояние нацистской Германии было центральной темой той встречи союзников.

Ранее также сообщалось, что Мерц унизил Зеленского и едва не довел его до слёз, говоря о необходимых уступках России.