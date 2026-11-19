Мир на Украине может быть только на условиях Европы — таковы основные итоги прошедшего в Берлине саммита так называемой коалиции желающих. Судя по заявлениям европейских лидеров, договариваться никто не планирует.

З — это зависть

Лидеры так называемой коалиции желающих, очевидно, следили за саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэнчьжэне, куда их не позвали. Дата съезда была выбрана целенаправленно, чтобы попытаться оттянуть часть медиа на себя и показать свою значимость. Обида за отсутствие приглашений на саммит АТЭС засела в европейцах глубоко.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц так и вовсе начал с саммита АТЭС свою речь. «Саммит в Шэньчжэне это — возможность для фотосессии, а встреча в Берлине — существенные результаты, так как мы оказываем реальную помощь», — заявил Мерц, подчеркнув, что «ялтинский формат» в решении украинского кризиса неприемлем. Ялту он назвал причиной появления Берлинской стеной, «только с падением которой в стране наступил мир», а «европейцы не хотят жить в разделённой Европе».

«Им историю надо учить, потому что ялтинские соглашения касались не раздела мира. Это — большое заблуждение, — прокомментировал aif.ru высказывание Мерца политолог Марат Баширов. — Там было три вопроса, которые решали лидеры трёх стран. Это недопущение повторения создания фашистского государства на Земле, принятие решения о развитии международной торговли и создании органа, аналогичного Лиге Наций. Тогда была образована Организация Объединённых Наций и было принято решение, что эквивалентом международной торговли будет доллар, потому что экономики России и Британии были разрушены. Ни о каком разделе мира речи не шло, поэтому, когда Мерц проводит эту аналогию, он больше говорит о фобиях, о том, что в тех стандартах, которые приняли в декларации по итогам саммита АТЭС, ключевыми являются вопросы безопасности и урегулирования конфликтных ситуаций на основе диалога. То есть то, над чем давно работают в рамках БРИКС».

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Наперекор Трампу

О совместной декларации по итогам трёхсторонней встречи европейские лидеры знали, как говорится, из первых уст. Президент США Дональд Трамп с борта Air Force One связался со своим спецпосланником Джаредом Кушнером, принимавшем участие в съезде коалиции желающих, и поделился с ним, а заодно и с европейцами, своими восторгами по этому поводу. Источники немецкой газеты Bild утверждают, что он положительно отзывался о трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Bloomberg утверждает, что звонил, чтобы рассказать европейцам о двухсторонней встрече с российским лидером, «этот разговор прошёл хорошо и поможет продвижению мира на Украине». Про то, что 47-й президент США не раз упомянул настроенность Кремля на переговоры, пишет и Politico, добавляя любопытных деталей. Источники редакции утверждают, что он «решительно выразил скептицизм» по отношению к выделению киевскому режиму миллиардов «помощи» со стороны коалиции желающих.

Если информация Politico соответствует действительности, европейцы решили провести скоординированный демарш.

Мерц напомнил об одобренном Еврокомиссией кредите в 45 миллиардов евро, заявив, что эти деньги предназначены «не для того, чтобы продолжать эту войну, а чтобы закончить её». «Мы делаем всё возможное, чтобы Украина могла эффективно защищать себя столько, сколько потребуется. Мы вносим этот вклад, чтобы, во-первых, сделать мирные переговоры возможными, а во-вторых, чтобы вести их с позиции силы», — высказался канцлер ФРГ.

«Европа очень едина и обладает огромной силой в своей поддержке Украины. Мы сообщили об этом президенту Трампу, когда поговорили с ним после встречи. Мы также доведем эту информацию до сведения России», — прокомментировал эти слова Джаред Кушнер.

«Я бы обратил внимание, что Мерц сказал, что финансирование войны на Украине будет идти из национальных бюджетов вне договорённостей в Евросоюзе. Это очень важное обстоятельство, потому что мы видим, что несколько стран уже отказались финансировать военные действия. Это малая, там объём не очень большой, но мы помним, что решения они стараются всегда принимать, всё-таки консолидировано. В этом вопросе нет блокировки, как, например, по другим решениям ЕС, потому что финансирование войны на Украине выходит за мандат Евросоюза», — отметил Баширов.

С кредитом на 45 миллиардов, впрочем, есть очевидные проблемы. Зеленский призвал европейских «партнёров» выделить эти деньги побыстрее.

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Наперекор миру

«Политическую диарею надо прекращать», — обратился сегодня к странам ЕС Владимир Путин, говоря об их фантазиях о скором нападении России на Европу, ремилитаризации и переговорах. В своих выступлениях по итогам саммита коалиции европейцы и примкнувший к ним Зеленский решили перечеркнуть все красные линии, в очередной раз обозначенные Путиным на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Так, Зеленский заявил, что единственной гарантией безопасности Украины может быть только членство в НАТО и остальные члены Североатлантического военного альянса, за исключением США, якобы не против. Заодно он попросил денег, ПВО, оружия и ускорения интеграции в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о размещении европейского военного контингента на Украине в качестве миротворцев, с его слов Европа готова отправить туда и сухопутные войска, и флот. Заодно он задался вопросом, что будет с ВСУ после окончания войны, решив, что такая сила ЕС очень пригодится. Британский премьер Энди Бёрнем заявил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько придётся, до победного. С его слов, Великобритания вместе со своими союзниками готова «вступить в серьезные дискуссии по вопросам европейской безопасности», но «только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией». Уже после его канцелярия распространила заявление, согласно которому Лондон передаст Киеву тысячу беспилотников, способных лететь на тысячу километров.

«Для Зеленского война — это способ политического выживания, поэтому он будет твердить по поводу членства в НАТО и прочего. Уже никто не хочет брать Украину в НАТО, особенно американцы не хотят. Они готовы дать гарантию, что они не будут их брать, но Зеленский твердит, что он хочет быть членом НАТО, для него это способ продлить войну и способ политического выживания. Что касается французов, то французы в последнее время это — главная сила, занимающаяся эскалацией. Французы, немцы, англичане, — поделился своей точкой зрения с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Для них нанесение стратегического поражения России это не просто цель, а экзистенциальная задача, связанная с их выживанием, выживанием всей Европы, всего Евросоюза как государственного образования. Ресурсов у Европы всё меньше, перспектив всё меньше, Европа на ниспадающем тренде. Все это видят. Только уничтожив Россию, сделав её колонией, Европа может получить гарантию, ну, скажем так, продолжения доминирования гегемонии в 21 веке, а если нет, то всё: скатывание до третьеразрядных стран. Распад ЕС в перспективе будет достаточно близкий, поэтому они готовы на эскалацию и не готовы к миру. Всё провокациями они занимаются».

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«Заявления европейцев — это фактически объявление того, что эта группа стран перестаёт скрывать своё участие о том, что они бросают вызов Соединённым Штатам. Это серьёзный раскол в НАТО. Раскол в НАТО, когда младшие партнёры бросают вызов старшему и самому главному, тем более в присутствии двух посланников Трампа, это, конечно, серьёзная история. Но мне кажется, что тут в некоторой части присутствует надувание щёк, нежели реальные возможности Европы самостоятельно, не используя ресурсы НАТО участвовать в войне. Американцы контролируют определённые итерации управления», — считает Баширов.