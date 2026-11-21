Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу в Берлине с представителями Катара на тему урегулирования конфликта с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Берлине в четверг (19 ноября — прим. ред.) с официальными лицами Катара, чтобы обсудить посреднеческие усилия [Катара] между США и Ираном», — сказано в материале.

По данным портала, во встрече участвовали премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и его представитель Аль ат-Тавади.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США.