Президент США Дональд Трамп допустил, что на президентских выборах 2028 года за выдвижение от Республиканской партии могут побороться новые претенденты. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox News.

«Джей Ди Вэнс и Марко Рубио очень популярны. Они отлично справляются. Но могут быть сюрпризы. У нас есть очень способные люди», — отметил Трамп.

На вопрос о том, стоит ли партии устраивать открытые праймериз с дебатами либо сразу консолидироваться вокруг единой пары кандидатов, президент отметил, что допускает оба сценария.

«Единая пара кандидатов — это прекрасно. Вы экономите все эти деньги, чтобы использовать их против демократов», — пояснил он.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Трамп всё больше разочаровывается в позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса по войне с Ираном.