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Джордж Буш - младший представил картины к годовщине 11 сентября

whitehouse.gov
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Бывший президент США Джордж Буш — младший представил серию картин, посвященных 25-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года. 

Одна из картин связана с известной фотографией, на которой Бушу во время его президентства сообщают о нападении. Художник обратился к этому эпизоду спустя четверть века после трагических событий.

Ранее ЦРУ рассекретило документы, касающиеся подготовки террористических атак. Согласно опубликованным материалам, американская разведка еще с 1998 года располагала информацией о планах боевиков использовать самолет со взрывчаткой для нападения на один из городов США.

Как следует из рассекреченных сведений, американские спецслужбы предупреждали о существующей угрозе как администрацию президента Билла Клинтона, так и пришедшего ему на смену Джорджа Буша — младшего. 
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ПолитикатерактДжордж Буш-младшийСША
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