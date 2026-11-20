Лидер французской партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты Николя Дюпон‑Эньян раскритиковал позицию Эммануэля Макрона по вопросу вступления Украины в НАТО. По мнению политика, президент Франции не учитывает риски, сопряжённые с таким решением.

Ранее Макрон выступил за то, чтобы вновь вынести на обсуждение тему членства Киева в альянсе. В ответ на это Дюпон‑Эньян в публикации на своей странице в соцсети X* подчеркнул опасность подобного курса.

«Макрон продолжает хотеть, чтобы Украина вступила в НАТО. Оценивает ли он последствия такого решения? Это значит идти на риск прямого конфликта между двумя ядерными державами!» - отметил политик.

Дюпон‑Эньян убеждён, что приоритетом для Парижа должна быть работа по урегулированию конфликта, а не действия, способные привести к дальнейшей эскалации и втягиванию Франции в масштабное противостояние.

Ранее сообщалось, что Макрон оговорился в прямом эфире и назвал себя, а также граждан европейских стран украинцами.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.