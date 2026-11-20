Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус с одобрением воспринял инициативу Владимира Путина, предложившего европейским политикам прибыть в Москву для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

«Отклонить приглашение было бы совершенно неверным сигналом. Только те, кто разговаривает, в конечном итоге могут добиться результатов», — цитирует его Der Spiegel.

Как отметил министр, если российский лидер направляет первые сигналы и зовёт европейцев к разговору, подобный шаг следует только приветствовать — и по всем параметрам.

Ранее президент России сообщил, что представителей Старого света ждут в Москве, где они смогут изложить свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине. В пятницу Дмитрий Песков пояснил, что Кремль пока не станет предавать огласке детали о том, кто именно из европейцев получил приглашение в российскую столицу.