Россия не планирует нападать на Европу, ее лидерам следует прекратить «политическую диарею» на эту тему, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне. Аif.ru собрал заявления российского лидера по ситуации с переговорами по украинскому урегулированию.

Путин объяснил, почему ЕС не нужно готовиться к 2030 году

Россия не собирается нападать на Европу, о чем постоянно говорят ее лидеры, указывая на необходимость готовиться к конфликту к 2030 году, заявил Путин.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году, а от них мы все время слышим», — сказал он.

Постоянные заявления представителей Европы о якобы подготовке России к нападению Путин назвал «политической диареей» и призвал их положить этому конец.

«Эту политическую "диарею" надо прекращать, что они там говорят о каких-то нападениях на Европу. Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой» — подчеркнул глава российского государства.

Путин также рассказал, что Вашингтон призывает Москву выстроить отношения с Европой. Он также отметил, что диалог с европейскими странами нужно возобновить еще до встреч на международных экономических форумах.

Глава РФ оценил готовность Киева и Европы идти на компромиссы

Путин также отметил, что американский лидер Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Глава РФ также выразил мнение, что Украине необходимо согласиться на условия урегулирования, предложенные США еще до саммита Москвы и Вашингтона на Аляске. Путин констатировал, что Россия уже приняла данные условия.

«Мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже», — подчеркнул он.

При этом Путин обратил внимание, что вопрос о готовности Украины и ее европейских союзников пойти на аналогичные компромиссы все еще остается открытым.

Путин указал на провал плана «40 дней» Зеленского

Путин также напомнил об ответных действиях Москвы на попытки Украины нанести ущерб РФ в рамках так называемых «40 дней». Он обратил внимание на то, что реакция российской стороны на инциденты с танкерами стала для противника существенно более ощутимой, чем предшествующие действия Киева.

Отметим, в информационном пространстве ранее активно обсуждалась инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского, получившая название «Сорок дней принуждения России к миру». Сегодня как РФ, так и Украина констатировали фактический провал этого плана.

Напомним, первые трехсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли 19 ноября в китайском Шэньчжэне — на полях саммита АТЭС. Встреча состоялась в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Перед переговорами в расширенном формате Путин и Трамп провели двустороннюю встречу.

На саммите РФ – США - КНР лидеры обсудили международную обстановку, стратегическую стабильность и глобальную безопасность, а по итогам приняли декларацию о мире.