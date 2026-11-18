Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на четверг, 19 ноября.

«Герань-6» еще до своего появления запугала Банковую Киев согласовал новые поставки оружия из ЕС Франция сорвала попытки США нарастить производство ракет к Patriot Украинская промышленность лежит в руинах Минобороны России выполнило план по набору контрактников на 89,3% Обстановка на запорожском фронте Бои в районе Купянска Что происходит под Сумами? Ситуация у Славянска

Новая «Герань» пугает Киев до икоты

На Украине в панике из-за новейшей разработки российских оружейников. Как заявляют в Верховной Раде, наши войска якобы готовят и испытывают БПЛА «Герань-6», которая, по данным противника, будет развивать скорость около 1 тыс. км/ч и нести мощную боевую часть.

По словам нардепа Федора Вениславского, этот боеприпас уже будет напоминать не БПЛА, а ракету, так что и перехват его будет осуществляться не за счет дронов ПВО, а за счет зенитных противоракет и самолетов ПВО. Вот только все эти системы в дефиците у врага.

Киев получит новое оружие из ЕС

Впрочем, какие-то поставки в ВСУ с Запада все-таки пойдут. В Рамштайне прошло 37-е заседание контактной группы по обороне Украины. В результате Германия и Норвегия договорились совместно выделить 600 млн долларов на закупку противоракет к комплексам Patriot. Поставить Киеву планируется боеприпасы модификаций PAC-2 и PAC-3. Кроме них, Берлин выделит новые комплексы и ракеты IRIS-T, радары, БПЛА и боеприпасы для истребителей F-16.

Будет участвовать в поставках и Лондон. Со своего барского плеча он выпишет на ПВО «незалежной» 240 млн фунтов. В пакет вооружений войдут более 1 тыс. ракет и РЛС.

Спонсировать Киев решились также во Франции и Бельгии. Первая отдаст Киеву еще два истребителя Mirage 2000-5F, авиабомбы и боеприпасы, а вторая — 10 истребителей F-16 и 100 млн евро в рамках программы PURL.

Франция подрывает попытки США нарастить выпуск перехватчиков к Patriot

Как стало известно журналистам The Wall Street Journal, Пентагон оказался не способен увеличить выпуск противоракет из-за нехватки карбонизированной вискозы, ключевого материала для сопел ракетных двигателей. Ее выпускает только французская ArianeGroup, а потом она проходит обработку в американской Park Aerospace.

И теперь в условиях роста спроса, включая одобренную в октябре поставку для ВСУ 500 ракет PAC-3 MSE, Штаты столкнулись с отказом французской фирмы нарастить поставки. В ArianeGroup их уведомили, что в случае передачи больших объемов в пользу производителей из США пострадают другие заказчики, включая вооруженные силы Франции. Ну а этого допустить никто не хочет.

И надавить на ArianeGroup в США не могут, потому что во Франции готовы на разрыв сотрудничества, если давление будет оказываться.

Расширение производства тоже придется ждать еще долго. По планам французской фирмы, это произойдет не раньше 2028 года, а в самих США фабрика по выпуску карбонизированной вискозы появится лишь к 2030 году.

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Украинская промышленность потерпела крах

Шведские журналисты из издания Dagens Nyheter посетили Каменск и Кривой Рог, где металлургические заводы «незалежной» были остановлены после ракетных ударов нашей страны. Они признали, что предприятия действительно не функционируют, а шахты и карьеры работают лишь на часть от своих возможных мощностей.

По данным авторов, к сентябрю 2026 года производство стали на Украине сократилось более чем на 80%, а тяжелая промышленность, которая давала стране 10% ВВП, теряет свои позиции. В результате теряется база послевоенного восстановления, признают они.

Минобороны России выполнило план по набору контрактников на 89,3%

Как сообщили в военном ведомстве нашей страны, к текущему моменту план по набору контрактников закрыт на 89,3%. При этом в войсках беспилотных систем показатель еще выше — 98,7%. Сведения привел замминистра обороны РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.

Бои на запорожском участке: ВС РФ выгрызают Степногорск и Приморское

Российская армия продолжает схватку за Приморское и Степногорск. Сейчас наши войска поражают логистику ВСУ, которая растянулась от реки Конка вплоть до Камышевахи.

В то же время в районе Орехова продолжаются непростые бои. ВСУ оказывают давление на наши позиции, ну а ВС РФ отбивают атаки врага. Из-за складывающейся ситуации на первый план выходят события на флангах. А там уже есть позитивные новости. Наши силы постепенно продвигаются к Широкому и готовятся начать выбивание врага с позиций. После установления контроля над районом у села ВС РФ смогут эффективнее подавлять силы врага в городе.

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Ситуация на купянском направлении: ВСУ отступают северо-восточнее города

В районе Купянска ВС РФ продолжают вести бои на северо-западе от города. Наши части сражаются на участке от Соболевки до Дорошовки. ВСУ же пытаются стабилизировать ситуацию, однако их резервов не хватает.

Обстановка под Сумами: ВС РФ давят бомбами ВСУ

В районе сумского приграничья продолжаются позиционные бои. Из-за этого на первый план выходят действия нашей авиации и РСЗО. Очередной групповой удар силы ВС РФ нанесли по позициям врага в районе Краснополья.

Также продолжается продвижение через леса на глуховском направлении. Задача наших сил там — дойти до Коренька.

Что происходит у Славянска?

В районе Славянска ВС РФ постепенно возвращают свои позиции. За последние недели наши силы смогли восстановить контроль над Калениками и выбили врага из части Рай-Александровки, куда тот прорвался во время очередной попытки изменить конфигурацию фронта.

«Российская армия смогла восстановить контроль над Калениками, хотя украинские группы ещё действуют в прилегающих лесных массивах. В Рай-Александровке под наш контроль вернулась значительная часть населённого пункта. Это продолжение борьбы за позиции, которые неоднократно переходили из рук в руки. Оба участка имеют значение для дальнейшего развития боёв на подступах к Николаевке и Славянску», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В то же время южнее этих рубежей ВСУ продолжают свои атаки, и наши войска вынуждены реагировать на операции киевской армии, отбивая атаки противника.

«В ближайшие дни ожидаю продолжения встречных боёв. Наиболее важным будет не столько занятие новых территорий, сколько закрепление российского контроля над Калениками и Рай-Александровкой при одновременной стабилизации обстановки южнее. Быстрого перелома на всём направлении пока не просматривается», — приводит анализ Лебедев.