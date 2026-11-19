Киеву следует согласиться на условия урегулирования, предложенные Вашингтоном еще до саммита на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями СМИ по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Глава государства констатировал, что Москва уже приняла данные условия.

«Конечно, есть компромиссы, а как же. Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже», — подчеркнул российский лидер.

При этом он обратил внимание, что вопрос о готовности Украины и ее европейских партнеров принять аналогичные компромиссы остается открытым.

Ранее Путин оценил стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине.