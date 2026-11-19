Европейские лидеры не смогут сорвать переговоры лидеров РФ, США и Китая, но попробуют предпринять меры уже после встречи, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопросы, касающиеся «мира во всем мире».

При этом Путин, Си Цзиньпин и Трамп уже встретились перед общим фото на АТЭС. Согласно опубликованным кадрам, на торжественном приеме президенты России и США расположились рядом с Си Цзиньпином и его супругой.

Данилин, комментируя предстоящие переговоры, отметил, что европейские политики боятся этой встречи, поскольку могут остаться в стороне от главных мировых процессов. Также они обеспокоены тем, что Вашингтон ослабит давление на Москву и отвернется от ЕС.

«Попытаться сорвать эти переговоры страны ЕС не смогут, не получится у них при всем желании и послать своих агентов в Шэньчжэнь. Но сразу после переговорного процесса, я думаю, начнется паломничество в Вашингтон с целью, во-первых, узнать, о чём договорились три лидера, а, во-вторых, попытаться сорвать любые соглашения США и России, если они будут достигнуты», - добавил специалист.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, что обсудят лидеры АТЭС в ходе встречи.