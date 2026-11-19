Профессор Колумбийского университета и специальный советник трех генсекретарей ООН Джеффри Сакс заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС вопрос новой архитектуры безопасности Европы. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Наш разговор был сосредоточен на том, в чем, на мой взгляд, больше всего нуждается Европа: новой архитектуре безопасности, которая обеспечит прочный мир во всех странах континента, включая, конечно, Россию и Украину», - сказал Сакс.

По словам профессора, президенту США Дональду Трампу следует публично заявить, что Соединенные Штаты не вступят в военный союз с Украиной или Грузией и не поддержат их вступление в НАТО. Такой шаг стал бы решающим на пути к мирному урегулированию. По словам Сакса, подобное заявление американского президента решило бы вопрос и устранило бы главное препятствие для урегулирования, поскольку расширение альянса требует единогласного решения.

При этом фундамент для архитектуры безопасности в Европе, по его мнению, уже существует. Все члены ОБСЕ, включая Украину и США, подтвердили принцип неделимости безопасности в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, согласно которому ни одно государство не должно укреплять свою безопасность за счет другого.

В недавних дискуссиях с высокопоставленными должностными лицами Европы и США экономист призывал вернуться к этому принципу. По словам Сакса, на практике это означает отказ от расширения НАТО на восток. В таком случае Украина могла бы жить в мире как нейтральная страна, чей нейтралитет закреплен международным соглашением, как это было с Австрией в 1955 году. При этом она свободно стремилась бы к членству в ЕС, но не в военном альянсе. Послевоенный опыт Австрии, Финляндии, Швеции и Швейцарии показывает, что нейтралитет уважается и такие страны могут процветать, заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Европу.