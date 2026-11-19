Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Вместе с тем глава российского государства обратил внимание на непростую внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах.

«Внутриполитическая обстановка в США сложная, там много противовесов и инструментов сохранения баланса политических сил», — отметил Путин в ходе диалога с представителям СМИ после работы на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

18–19 ноября Владимир Путин находится в Шэньчжэне, где проходил саммит АТЭС. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.