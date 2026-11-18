Удар по Крымскому мосту 17 ноября был нанесен 11 видами вооружений, среди которых украинские дроны «Сичень», FP-1, Da Vinci и другие, а также ракеты «Паляница», «Фламинго», «Рута» и «Нептун». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Впрочем, как считают эксперты aif.ru, участвовали в террористической атаке не только ВСУ.

Британцы, французы и американцы

По словам киевского диктатора, ракеты «Паляница» нанесли удар по автомобильному полотну моста, а «Фламинго», «Нептун» и «Рута» применялись для атаки на железнодорожный участок. Эту информацию широко тиражируют западные СМИ — например, американское издание The War Zone (TWZ), перечисляя виды дронов и ракет, замечает «все более разнообразный характер отечественной военной промышленности Украины». Параллельно ответственность за удар взяла на себя голландская компания Destinus, разработавшая ракеты «Рута» и дроны Da Vinci для нужд ВСУ и в начале 2026 года создавшая совместное с немецкой Rheinmetall предприятие для выпуска ракет большой дальности. Destinus была основана бывшим российским предпринимателем Михаилом Кокоричем*, отказавшимся от российского гражданства после начала СВО.

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«Сама ракета „Фламинго“ — это британский проект, который на Украине пытаются „допиливать“, — напомнил aif.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. — То, что ВСУ били по мосту дронами и ракетами разных типов, — это правда. Тут вопрос, скорее, в том, насколько сконцентрированной была атака. В первый день ВСУ запустили более двухсот дронов, тем самым, вероятно, создав проблемы с боекомплектами у „Панцирей“ и огневых групп, а во второй день отправили ракеты. В общем, действовали по стандартной тактике, которая, увы, давно всем известна, — сначала истощить запасы противника, а потом наносить удары. Единственное, что можно тут сказать, — это то, что работали они с очень высокой точностью: по обрушенному пролету они ударили как минимум 10-12 ракетами. И использовали они ракеты с наведением, а это означает, что рядом висели дроны, которые наводили эти ракеты. Столь высокую точность сегодня показывают и британские Storm Shadow, и французские SCALP, и американские HIMARS».

За сутки до удара по мосту над Черным морем кружил британский самолет-разведчик, который изучал обстановку, заметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Удар к Зеленскому никакого отношения не имеет, удар тут чисто британский, — считает он. — ВСУ сначала перегрузили систему ПВО и рассредоточили внимание дронами, которые поставляют западные страны, а затем нанесли удар ракетами».

Крымский мост. Фото: АиФ/ Александра Михова

«Война городов»

Как полагают многие эксперты, удар по Крымскому мосту преследовал не столько военные, сколько имиджевые цели. Даже западные СМИ признают, что атаку ВСУ провели специально в преддверии саммита АТЭС в Шэньчжэне. Кроме того, в нынешней стадии конфликта сделана ставка на то, чтобы нанести еще и серьезный урон инфраструктуре, считает Шурыгин.

«Во время ирано-иракской войны возник термин „война городов“, когда противники начали бить по гражданской инфраструктуре и жилым районам, — отметил он. — Слава богу, мы до ударов по жилым кварталам пока не дошли, однако попытки Украины заметны — все мы помним о 1200 дронах, направленных в сторону Москвы, здесь нужно отдать должное бойцам ПВО и городской администрации. В Крыму эту систему выстроить тяжелее. Каким может быть ответ на удар по мосту? Я лично не вижу никакого другого ответа, кроме того, чтобы полностью стереть с лица земли правительственный квартал Киева. Системную же, плановую работу, в том числе по мостам, российская армия продолжает выполнять».

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Удары по киевским мостам через Днепр 17 ноября стали «настоящим адом», заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Активно атаковать переправы ВС РФ начали в конце сентября, первой целью стал Южный мост, позже к нему добавился Северный. Как на днях объявил украинский депутат Владимир Крейденко, зеленая ветка метро, соединяющая берега по Южному мосту, не заработает до 2027 года, на дорогах ежедневно образуются пробки.

«Мосты на Украине советские, уничтожить их не так-то просто, — добавил Матвийчук. — Подобная операция может продлиться не один месяц. На мой взгляд, более приоритетная цель — разрушение связи Украины и Европы на западе страны, в том числе горных тоннелей, по которым ходят поезда с оружием, боеприпасами и дронами».

*В России внесен в список террористов и экстремистов.