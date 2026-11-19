Президент России Владимир Путин заявил, что ответные действия Москвы на шаги киевского режима оказались значительно более результативными, чем попытки Украины нанести ущерб РФ в рамках так называемых «40 дней».

Глава государства также обратил внимание на то, что реакция российской стороны на инциденты с танкерами стала для противника существенно более ощутимой, чем предшествующие действия Киева.

Ранее в информационном пространстве активно обсуждалась инициатива Владимира Зеленского, получившая название «Сорок дней принуждения России к миру». В настоящее время как в РФ, так и на Украине констатируют несостоятельность и фактический провал данного плана.

Еще в середине августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* констатировал резкое ухудшение ситуации в стране за указанные 40 дней. По его оценке, за это время была парализована работа черноморских портов и нанесен существенный ущерб экономике Украины.

Ранее Путин предупредил о жестком ответе РФ за атаки ВСУ на Крымский мост.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов