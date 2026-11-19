На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчэне произошло историческое событие, которого мировая дипломатия ещё не видела: за одним столом сели лидеры России, США и Китая — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Переговоры в резиденции Qilin Mountain Villa продлились около полутора часов и завершились принятием совместной декларации о мире.

Этому историческому формату предшествовали двусторонние встречи: Путин и Трамп переговорили около 40 минут — по словам помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер покинул встречу «в отличном настроении». Затем Трамп увиделся с Си Цзиньпином. По итогам всех контактов Владимир Путин подчеркнул, что три державы несут особую ответственность за глобальную стабильность и укрепление системы международного права.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал случившееся поворотной вехой.

«Знаете, были разные встречи, и российско-американские, и российско-китайские, и китайско-американские в последние десятилетия. Но чтобы три стороны встречали без посторонних, в таком составе, это действительно говорит о радикальном изменении соотношения сил в мире. Когда англосаксы встречали с представителями Советского Союза, то соотношение сил было два к одному, сейчас это соотношение между стратегическими партнерами Россией, Китаем и США, которые оппонируют и нам, и китайцам, изменилось в сторону один к двум. И я думаю, что в Вашингтоне это понимают. Только существа, сидящие в Европе и Британии, никак не могут этого уяснить», - подчеркнул он.

Климов отметил, что до «треугольника» Москва-Пекин-Вашингтон состоялись полномасштабные, а не «на ногах», переговоры Путина и Трампа, где обсуждались ключевые вопросы глобальной безопасности, включая урегулирование украинского конфликта.

«Сам факт таких встреч очень важен, потому что ни телефонные звонки, ни обмены рукопожатиями не дают двум сверхдержавам, ракетно-ядерным сверхдержавам, сконцентрировать внимание на ключевых вопросах не только двустороннего сотрудничества, но и глобального», — сказал депутат.

Итоговая декларация 33-го саммита АТЭС, принятая лидерами 19 ноября, закрепила курс на совместные инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Путин, Трамп и Си Цзиньпин договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия, а также заявили о намерении увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.