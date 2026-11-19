ВСУ за неделю трижды атаковали Крымский мост. В ответ глава российского государства пообещал жесткую реакцию и сообщил, что переправа будет восстановлена. Подробности — в материале aif.ru.

Путин назвал Крымский мост исключительно мирным объектом

По словам президента РФ Владимира Путина, Крымский мост — объект сугубо мирного назначения, военная техника по нему не перевозится. Такое заявление он сделал 19 ноября на пресс-конференции, посвященной итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Хочу сказать, что Крымский мост — это исключительно мирный объект. <...> Кстати, я давал такое прямое указание, Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перевоза, перемещения боеприпасов», — заявил он.

Российский лидер акцентировал, что по мосту не транспортировали даже нефть и нефтепродукты.

Как сообщил глава государства, автомобильная часть моста серьезно повреждена, а железнодорожную уже восстановили. Путин заверил, что ремонт переправы будет выполнен в любом случае.

Путин предупредил о жестком ответе России за украинские атаки на Крымский мост

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС заявил, что Крымский мост будет восстановлен, а после нападения на него Россия примет ответные меры.

«Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», — приводит его слова.

Президент рассказал, что с Советом безопасности РФ он обсуждал возможность частичного прекращения огня в зоне СВО. Но после атак ВСУ на Крымский мост Москва от переговоров на эту тему отказывается.

«Я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал, просил всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил он.

Атаки ВСУ на Крымский мост

На текущей неделе переправа подвергалась атакам со стороны украинской армии 16, 17 и 19 ноября. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт и завел уголовное дело по статье 205 УК РФ.

После первого удара беспилотников автомобильное движение остановили более чем на 16 часов. К вечеру ввели реверсивный режим проезда.

Когда 17 ноября произошла повторная атака, проезд машин по переправе полностью перекрыли. Железнодорожное сообщение действовало по одному пути, на втором участке шли восстановительные работы.

В ночь на 19 ноября мост атаковали третий раз, движение поездов снова приостановили. Как сообщил Минтранс, пострадавших нет. Позже стало известно, что ремонт железнодорожного пути Крымского моста закончен, по отремонтированной ж/д ветке открыто движение.

Восстановление Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин 19 ноября сообщил, что российские власти рассмотрят разные варианты восстановления Крымского моста. Отдельные элементы переправы, по его словам, могут вернуть в строй через один-два месяца, а точные сроки станут известны в течение недели.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем», — сказал он в кулуарах Транспортной недели.

Как 18 ноября отметил вице-премьер РФ Андрей Никитин, Крымский мост Россия способна восстановить в сжатые сроки, и правительство держит этот вопрос на контроле. Отдельной задачей, по его словам, сейчас является обеспечение пассажирского сообщения и в первую очередь проезда автомобильного транспорта.

«У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки. <...> Транспортная система страны обладает высоким запасом прочности», — подчеркнул он.