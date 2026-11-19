В ночь с 17 на 18 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. В Адыгее обломки дрона повредили жилые дома, пострадали девять человек, произошли возгорания на двух предприятиях. Ответ России оказался куда более масштабным, чем просто отражение налёта: ВС РФ перешли к системному уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей боеспособность ВСУ. Военные эксперты рассказывают о решении, которое должно привести киевский режим к капитуляции.

Откуда летят дроны

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл маршруты запуска беспилотников. По его словам, удары по Краснодару и Ростовской области наносятся из Запорожской области, а также с тех территорий Херсонской области и ДНР, которые пока остаются под контролем противника.

«Краснодарский край — наиболее уязвимый район. Ведь все железнодорожные транспорты, шоссейные дороги, которые ведут в Крым и к линии боевого соприкосновения, выходят из этого региона. Враг стремится нарушить логистические цепочки, связывающие регионы РФ с полуостровом и зоной боевых действий», — подчеркнул эксперт.

При этом Матвийчук уверен: основная цель таких атак остаётся неизменной — противник пытается вести «прокси-войну», рассчитывая не только на военный, но и на психологический эффект.

«Киев ждёт крах по всем направлениям», — заявил он.

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Ответ, который сокрушит ВСУ

Ответ России сокрушительный и стратегический. ВС РФ наносят массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры ВСУ. Матвийчук предположил, что командование армии приняло важное решение, которое заставит Владимира Зеленского и его режим окончательно капитулировать.

«Мы наносим удары по инфраструктурным критическим объектам, которые влияют на боеспособность ВСУ. Конечно же, это логистика, транспорт. В Киеве накануне снова были нанесены удары по Южному и Северному мостам», — сообщил эксперт.

Он отметил, что после атак ВСУ на Крымский мост и российские НПЗ армия РФ изменила подход и теперь «без зазрения совести бьёт по тем объектам, которые раньше, образно говоря, входили в список для социальных нужд киевлян».

«Скорее всего, принято решение практически полностью выводить из строя социальную, административную и военную инфраструктуру с целью создания условий для капитуляции киевского режима», — заявил Матвийчук.

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Агония Зеленского

Усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима», отметил Матвийчук.

«Мы наблюдаем сегодня агонию Зеленского. Ему поставлен ультиматум администрацией Трампа. Но глава киевского режима, несмотря на это, пошёл ва-банк. Об этом свидетельствуют удары и по российским НПЗ, а главное, по Крымскому мосту… Зеленский сорвался с катушек и делает ставку на террористическую деятельность в масштабах политического диалога», — заявил эксперт.

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По его словам, Киев действует с подачи Европы, которая стремится на фоне переговоров террористическими методами смягчить позицию России по вопросам территориальной принадлежности.

Однако, как подчеркнул Матвийчук, у оппонентов ничего не выйдет: «Россия давным-давно чётко заявила о своих условиях и отступать от них не намерена».