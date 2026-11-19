Глава российского государства Владимир Путин 19 ноября призвал политиков из стран Европы положить конец «политической диарее».

Свое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной результатам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Поводом стал комментарий относительно утверждений о том, что Россия якобы может напасть на Европу. Как подчеркнул президент, Москва не имеет намерений воевать с европейскими государствами.

«Ну, эту политическую "диарею" надо прекращать, что они там говорят о каких-то нападениях на Европу. Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь!» — сказал Путин.

Российский лидер указал, что Вашингтон призывает Москву выстроить отношения с Европой. По его мнению, диалог с европейскими странами нужно возобновить еще до встреч на международных экономических форумах. Кроме того, глава государства выразил признательность президенту США Дональду Трампу за приглашение, отметив, что решение о личном участии пока не принято. При этом российская делегация, по его словам, в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Первые трехсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошли 19 ноября в китайском Шэньчжэне — на полях саммита АТЭС. Встреча состоялась в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Перед переговорами в расширенном формате Путин и Трамп провели двустороннюю встречу.

В рамках трехсторонней беседы лидеры обсудили международную обстановку, стратегическую стабильность и глобальную безопасность, а по итогам приняли декларацию о мире. Путин предложил также затронуть темы экономического сотрудничества, продовольственной и энергетической безопасности, а равно урегулирования региональных конфликтов. Трамп подчеркнул значимость открытого и конструктивного диалога между тремя крупнейшими державами, а Си Цзиньпин призвал Россию, США и Китай сообща отвечать на глобальные вызовы.