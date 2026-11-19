Об ударе по Крымскому мосту сообщил Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале. Он довёл информацию, что в результате очередной украинской атаки движение по мосту временно перекрыто. На месте работают специальные службы. Идёт оценка ущерба. Но главное, что стоит не доверять непроверенным источникам, а ориентироваться только на официальную информацию.
За неделю это второй удар по мосту через Керченский пролив. В результате первого в ночь с 16 на 17 ноября получила повреждение автомобильная часть моста. Временно остановленное движение поездов было открыто во вторник вечером. По поводу состояния моста на данный момент глава Крыма сообщил: «Проводится оценка ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления».
Удары по Украине
Военные аналитики телеграм-канала «Хроники Гераней» в 05:56 сообщили, что с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке взлетела эскадра стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и направлется в сторону европейской части России. Судя по всему, на борту «стратегов» уже находятся ракеты, предназначенные для ударов возмездия по военным целям на Украине.
Кроме того, в течение ночи по вражеским объектам работали ударные «Герани», которые нанесли удары по целям ВСУ в Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Сумской областях. Источники сообщают, что в городе Арциз Одесской области поражён крупный энергетический объект, также в городе имеется механический и опытно-экспериментальный литейно-механический заводы, которые также могли быть целями ударов возмездия, удары наносятся по Одессе, там фиксируются взрывы и пожары, в Кременчуге Полтавской области атакованы военные заводы.
Появилась информация об ударах по пригородам Киева. После прилёта реактивной «Герани» загорелись фуры, в которых могли находится десятки тонн грузов НАТО для украинской армии. Взрывы гремят в Ладыжине Винницкой области, есть данные, что удары снова нанесены по крупнейшей местной ТЭЦ.
Бои по направлениям
По информации военкоров, в течение ночи на добропольском направлении войска группировки «Центр» вели бои в районах населённых пунктов Сергеевка и Шиловка. Отмечается продвижение штурмовых отрядов «центральных» у Золотого Колодца. Артиллеристы ГВ «Центр» наносят удары по позициям боевиков в Белозёрском.
По данным сводок Минобороны РФ, потери ВСУ за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Центр» составили батальон пехоты и десятки единиц боевой техники: бронемашин, в том числе натовского производства, и автомобилей переднего края.
Войска группировки «Днепр» на запорожском участке фронта продолжают расширять зону контроля в районе населённых пунктов Приморское и Степногорск. В Орехово идут бои местного значения. За ночь отражено несколько атак ВСУ в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. В районе Новопавловки, где недавно ВС РФ форсировали реку Конка, специальные отряды закрепления отбивают атаки боевиков и укрепляют занятые позиции — идёт накопление войск и вооружения.
На херсонском направлении артиллеристами группировки «Днепр» уничтожены огневые точки и позиции операторов беспилотников ВСУ на правом берегу «Днепра». Потери ВСУ — до взвода пехоты и боевая техника.