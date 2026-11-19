Об ударе по Крымскому мосту сообщил Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале. Он довёл информацию, что в результате очередной украинской атаки движение по мосту временно перекрыто. На месте работают специальные службы. Идёт оценка ущерба. Но главное, что стоит не доверять непроверенным источникам, а ориентироваться только на официальную информацию.

За неделю это второй удар по мосту через Керченский пролив. В результате первого в ночь с 16 на 17 ноября получила повреждение автомобильная часть моста. Временно остановленное движение поездов было открыто во вторник вечером. По поводу состояния моста на данный момент глава Крыма сообщил: «Проводится оценка ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления». Путь сумасшедших. В Киеве готовятся к террору России в 2027 году Подробнее

Удары по Украине

Военные аналитики телеграм-канала «Хроники Гераней» в 05:56 сообщили, что с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке взлетела эскадра стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и направлется в сторону европейской части России. Судя по всему, на борту «стратегов» уже находятся ракеты, предназначенные для ударов возмездия по военным целям на Украине.

Кроме того, в течение ночи по вражеским объектам работали ударные «Герани», которые нанесли удары по целям ВСУ в Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Сумской областях. Источники сообщают, что в городе Арциз Одесской области поражён крупный энергетический объект, также в городе имеется механический и опытно-экспериментальный литейно-механический заводы, которые также могли быть целями ударов возмездия, удары наносятся по Одессе, там фиксируются взрывы и пожары, в Кременчуге Полтавской области атакованы военные заводы.

Появилась информация об ударах по пригородам Киева. После прилёта реактивной «Герани» загорелись фуры, в которых могли находится десятки тонн грузов НАТО для украинской армии. Взрывы гремят в Ладыжине Винницкой области, есть данные, что удары снова нанесены по крупнейшей местной ТЭЦ. Цели поражены. Минобороны сообщило об успешных ударах по складам дронов ВСУ Подробнее

Бои по направлениям

По информации военкоров, в течение ночи на добропольском направлении войска группировки «Центр» вели бои в районах населённых пунктов Сергеевка и Шиловка. Отмечается продвижение штурмовых отрядов «центральных» у Золотого Колодца. Артиллеристы ГВ «Центр» наносят удары по позициям боевиков в Белозёрском.

По данным сводок Минобороны РФ, потери ВСУ за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Центр» составили батальон пехоты и десятки единиц боевой техники: бронемашин, в том числе натовского производства, и автомобилей переднего края.

Войска группировки «Днепр» на запорожском участке фронта продолжают расширять зону контроля в районе населённых пунктов Приморское и Степногорск. В Орехово идут бои местного значения. За ночь отражено несколько атак ВСУ в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. В районе Новопавловки, где недавно ВС РФ форсировали реку Конка, специальные отряды закрепления отбивают атаки боевиков и укрепляют занятые позиции — идёт накопление войск и вооружения.

На херсонском направлении артиллеристами группировки «Днепр» уничтожены огневые точки и позиции операторов беспилотников ВСУ на правом берегу «Днепра». Потери ВСУ — до взвода пехоты и боевая техника.