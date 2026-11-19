Россия не собирается нападать на Европу, лидеры которой постоянно говорят о том, что необходимо готовиться к конфликту к 2030 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы же слышим, что транслируют нам европейские лидеры — война, война, надо готовиться к 2030 году. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году, а от них мы все время слышим», — сообщил российский лидер, выступая в Китае перед журналистами.

Регулярные заявления представителей Европы о якобы подготовке России к нападению Путин назвал «политической диареей».

Напомним, в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На его полях Владимир Путин провел отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.