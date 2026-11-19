Представители Европы сами вычеркнули себя из числа тех людей, которые влияют на принятие решений, сообщил в мессенджере «Макс» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, политик заявил, что определена их ведущая роль в формировании новой архитектуры международной и европейской безопасности.

В то же время, по словам Медведева, европейские лидеры пытаются продлить украинский конфликт, а не закончить его.

«Поэтому пусть всякие урсулки, макрошки, мерцы и прочие калласы не удивляются и не закатывают свои водянистые глаза. Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа — пустое место. Ее просто нет», — написал Медведев.

Ранее представители Евросоюза неоднократно заявляли, что они должны быть за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Недавно глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европу будут представлять институты ЕС и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.