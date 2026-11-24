Министр обороны Германии Борис Писториус дал понять киевскому режиму, что ФРГ не в восторге от атаки на российский сухогруз в Балтике. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько рассказал aif.ru, прислушается ли Зеленский к совету немецкого «партнёра».

Берлин против войны на Балтике, а Эстония — за

Берлин попросил Киев поубавить рвение в проведении атак на российские суда в восточной части Финского залива, сообщает агенство DPA. После встречи с нынешним министром обороны Украины Евгением Хмарой Писториус заявил СМИ, что «Украина, естественно, несёт особую ответственность за эту атаку. Война не должна распространиться на Балтийское море». Со слов Писториуса, Украина может атаковать военные объекты России везде, где ей заблагорассудится, однако киевскому режиму придётся учитывать возможные последствия таких операций. Писториус подчеркнул, что судоходство в Балтике должно оставаться свободным и его безопасность нельзя ставить под угрозу.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал придерживается иной точки зрения. «К таким атакам нужно привыкать и быть готовыми. Подобные действия происходят не впервые. Мы неоднократно обсуждали это в правительстве в разных форматах и подробно. И то, что Украина выбирает российские суда в качестве целей в Балтийском море, совсем не удивительно», — заявил Михал агентству ERR. С его точки зрения, единственная проблема, которая может возникнуть у Прибалтики, это — загрязнение окружающей среды.

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Зеленский чихать хотел на Писториуса

В беседе с aif.ru Безпалько отметил, что Зеленский «решительно наплюёт» на слова Писториуса: безопасность судоходства в Балтийском море киевский режим заботит в последнюю очередь.

«В данной ситуации это инцидент не только в Балтийском, но и в Средиземном море, и это можно считать фактически угрозой свободному судоходству, морской торговле и Калининградской области. В данной ситуации совершенно очевидно, что Писториус принадлежит к партии ястребов. Он не так давно упрекал США и конкретно Дональда Трампа в том, что они слишком мягко поступают по отношению к России, за что потом был вынужден извиняться. Но не за то, что он такой воинственный антироссийский ястреб, а просто за то, что он посмел предать критике своих американских коллег. Так что это похоже всего лишь на такой фиговый листочек, которым пытаются прикрыть давление на Россию, но уже в Балтийском регионе, который, в общем-то, является сферой интересов Германии и НАТО, и в других регионах, где тоже на нас пытаются оказывать давление: средиземноморский и, возможно, впоследствии тихоокеанский. Так что нам в этом плане нужно готовиться к тому, что „украинские“ дроны будут атаковать наши гражданские суда и боевые корабли во всем мировом океане. Понятно и очевидно, что это не украинские дроны, что они только все это списывают на Украину для того, чтобы не подставлять себя под удар. Понятно, что это были совершенно иного характера техника, наведение, целеуказание и так далее. Украина не имеет таких технических возможностей», — объяснил эксперт.

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Тем временем своё негодование действиями ВСУ высказали и в Ливии. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни призвал собрать срочное заседание ООН, чтобы внести Зеленского в список террористов. Увы, по словам Безпалько, шансы на успех этого предложения равны нолю.

«Своим правом вето воспользуются и США, и Британия, и Франция, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. В данной ситуации они все заблокируют это решение. Поэтому это, конечно, хороший трёп насчёт того, чтобы хорошо бы Зеленского объявить террористом и так далее, но он абсолютно беспредметный. Я думаю, сам аль-Куни тоже это прекрасно понимает. Это просто попытка как-то смягчить ситуацию со стороны конкретно Ливии. Никто не учитывает мнение властей страны, которая до сих пор является разделённой и пожинает последствия гражданской войны 2011 года», — рассказал политолог.