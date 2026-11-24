В Татарстане утром 23 ноября беспилотники ВСУ атаковали нефтяные резервуары вблизи Альметьевска. Также пожары вспыхнули в Пермском крае. По данным Минобороны, за ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотника, однако полностью избежать повреждений не удалось.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru прямо указал: Россия не оставит такие атаки без ответа. По его словам, ключевая задача — перекрыть каналы, по которым Украина получает топливо.

«Бензин у них еще остается, машины как-то едут, весь Киев в машинах. Значит, Украина где-то его берёт. Может, топливо поставляют по морю танкерами, по дорогам везут... Конечно, наши военные будут бить по поставкам», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что удары по логистике станут системными, и отдельно остановился на судьбе переправ через Днепр.

«Мостов через Днепр может не остаться, их могут вынести полностью — от Запорожья, Днепропетровска и далее», — добавил Дандыкин.

Российские военные 23 ноября нанесли точечные удары по порту Измаил в Одесской области — выведены из строя объекты, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ. В акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражён сухогруз, перевозивший грузы военного назначения.

Кроме того, уничтожены два локомотива в районе станции «Днепродзержинск» и нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре в Люботине под Харьковом. Сейчас из шести мостов через Днепр в Киеве полноценно работают лишь три, что уже кратно сократило объёмы поставок военных грузов.

Ответ России на удары по НПЗ смещается от зеркальных атак на нефтезаводы к тотальному развалу транспортно-логистической сети ВСУ — от морских судов и портов до мостов и железнодорожных узлов.