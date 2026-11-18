Несмотря на все заявления украинских властей о стремлении к миру и прочие расшаркивания ножкой перед США, ВСУ собираются продолжать воевать и в 2027 году. После очередной встречи в формате «Рамштайна» министр обороны «незалежной» Евгений Хмара заявил, что в будущем году число террористических атак по мирным российским городам будет расти.

2/3 денег уйдет на дроны

«Более чем в три раза увеличится количество наших реактивных и обычных дронов. Мы будем работать над их эффективностью и над более качественным применением против целей на территории России», — сказал Хмара.

По его словам, в бюджете 2027 года на эти цели будет заложено 62% всего иностранного финансирования, которое рассчитывает получить Киев. По словам главы военного ведомства врага, для Украины сейчас важно развивать совместные с западом производства, чтобы тот вкладывал свои деньги в эти заводы.

При этом, очевидно, что такой поток средств на дроны нужен только ради террора гражданского населения. То есть, как и в течение этого года, противник планирует продолжать атаки нашей территории и бить по мирным городам.

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Боятся ВС РФ до дрожи

В то же время Украина в очередной раз таким решением выставляет себя как камикадзе Запада. Нелегитимный лидер киевского режима уже многократно показывал, что новых денег на ПВО, как и самих систем, ему никто не выделит.

Как никто не собирается одобрять его громкие требования дать больше F-16, Mirage 2000 и противоракет к ЗРК Patriot и другим системам. Например, сегодня от передачи американских истребителей Киеву отказалась Португалия. Внешнеполитическое ведомство страны ответило на хотелки просроченного президента прямо: Лиссабон самолеты не даст, однако готов помочь в обучении пилотов и поставке боеприпасов.

На фоне таких отказов и реального положения дел парламентарии Украины снова начали сочинять страшные истории и запугивать своих жителей и страны Запада новейшими разработками ВС РФ. Мол, в тайных цехах наших оружейников уже готовится вставать на серию новейшая «Герань-6», основной особенностью которой будет скорость в 1 тыс. км/ч и мощная боевая часть. Из-за чего это будет уже не БПЛА, а, скорее, дрон-ракета.

«Это данные наших разведок, которые дали нам понимание, что это за аппарат. Россия сейчас проводит его опытное испытание. Он будет способен развивать скорость до 1000 км/ч и нести довольно большую боевую часть», — заявил нардеп Федор Вениславский во время очередного интервью.

По его словам, новая разработка будет фактически неуязвима для БПЛА-перехватчиков, так что сбивать ее придется дорогостоящими ракетами для ЗРК и при помощи авиации, вот только все это в серьезном дефиците у ВСУ.

БПЛА «Герань-6». Фото: Минобороны РФ

Все зависит от Запада

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак отмечает, что сейчас на Украине нет никаких мыслей о мире. «На должностях глав СБУ, Минобороны и Совета национальной безопасности и обороны там те личности, которые больше подходят для трибунала. Однако нужно не забывать, что не все зависит только от них. Если Запад даст денег на войну, то будет ее продолжение. И, скорее всего, деньги в ЕС на это найдут. Причем это финансирование будет выделено даже вопреки интересам своих стран и невзирая на то, что в Европе формируется уже коалиция несогласных на выделение такой „помощи“ в ущерб своему населению», — подчеркивает собеседник.

При этом, соглашается Дудчак, для властей стран ЕС, которые хотят финансировать конфликт, победа России в нем является неприемлемым фактом. «И хотя на деле для народов этих стран поражением победа России не станет, но для правящих элит и целого ряда сумасшедших представителей ЕС, НАТО и других структур так и произойдет», — завершил эксперт.