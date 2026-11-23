Президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение налоговых сборов в государственную казну, особо выделив опережающую динамику в ненефтегазовом секторе экономики. Соответствующее заявление глава государства сделал 23 ноября во время рабочей встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Открывая беседу с главой ведомства, российский лидер обратил внимание на уверенную прибавку бюджетных сборов, оценив ее примерно в 10–11 процентов, и подчеркнул качественное изменение структуры этих поступлений.

«Но что особенно приятно — это рост ненефтегазовых доходов», — заявил Путин.

Даниил Егоров подтвердил озвученную президентом динамику и привел точные расчеты ведомства за первые десять месяцев текущего года. По словам руководителя ФНС, с января по октябрь бюджетная система страны получила 54,6 триллиона рублей налоговых платежей, что действительно превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода на 11 процентов.

Подобная динамика отражает курс на снижение сырьевой зависимости российской экономики. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 5 июня Владимир Путин отмечал, что за последние годы структура федеральной казны кардинально обновилась: если прежде поступления от нефти и газа формировали около половины всех доходов страны, то теперь их доля сократилась до 20 процентов.