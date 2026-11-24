Глава эстонского кабмина Кристен Михал допустил оскорбительное высказывание в адрес участников СВО.

Политик прокомментировал в соцсети Х* статью о призыве Еврокомиссии к ужесточению контроля при выдаче виз действующим и бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в СВО.

Михал назвал инициативу ЕК «важным вопросом».

«Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома», — написал он, пригрозив россиянам неким судом.

Ранее Эстония объявила о закрытии с 1 декабря всех погранпереходов на границе с РФ. В российском МИД назвали это решение конфронтационным. В минувший понедельник временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги вызвали в МИД РФ, где ему заявили протест в связи с решением Таллина закрыть границу.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры