Президент США Дональд Трамп мог заработать до $15 млн на возвращении Дженсена Хуанга в Nvidia. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность хозяина Белого дома пишет британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, на конец сентября американский лидер мог владеть от 32 до 370 тыс. акций Nvidia. После возвращения Хуанга на должность главы Nvidia цена бумаг выросла более чем на 30%, а значит стоимость пакета акций Трампа подорожала на сумму от $1,3 млн до $15 млн.

Отмечается, что в последней декларации Трампа сделки указаны в виде диапазонов сумм, а не точных значений. При этом не учитываются операции с акциями с октября, потому неизвестно, каким количеством акций Nvidia Трамп владеет сейчас.

Ранее Nvidia объявила о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение совет директоров принял единогласно. В компании заявили, что получили информацию от администрации Трампа, что подобный шаг не будет представлять угрозы для нацбезопасности.