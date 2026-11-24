В ночь на 24 ноября в городах Украины вновь были зафиксированы мощные взрывы, которые прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным местных СМИ, они, в частности, произошли в Киеве и городе Днепродзержинске Днепропетровской области.

О причинах происшествий и возможных разрушениях не сообщается, Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в некоторых районах Днепропетровской области и в столице страны.

В США заявили, что Украина может перестать существовать как государство

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Украина может перестать существовать как государство. Он пояснил, что киевский режим терпит всё больший урон от ударов российских ударов на фоне сокращения возможностей противовоздушной обороны ВСУ.

Эксперт уверен, что у украинской стороны почти не осталось средств для перехвата баллистических ракет. Кроме того, по словам Дэвиса, существенно ограничены возможности ВСУ по противодействию другим воздушным вооружениям.

Аналитик полагает, что со временем последствия ударов по объектам на Украине будут постепенно накапливаться. Он призвал киевский режим пойти на договорённости с Россией, чтобы урегулировать конфликт.

Мендель рассказала о корыстных мотивах Зеленского в конфликте

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима не пытается заключить мирную сделку по Украине, поскольку у него имеются корыстные интересы. Она уточнила, что украинское руководство извлекает выгоду от продолжения боевых действий.

Мендель отметила, что с 2023 года Киев неоднократно отказывался от мирного соглашения. Экс-пресс-секретарь также подчеркнула, что Украине не удастся победить, поскольку ей не хватает солдат и оружия. Помимо этого, экономика страны существует только за счёт кредитов, предоставляемых Западом.

Мадьяр выразил несогласие с тем, что бюджет ЕС пытаются увязать с Украиной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской четвёрки подчеркнул, что Будапешт выступает против того, чтобы его шантажом заставляли финансировать Украину. Политик отметил, что Брюсселю не следует увязывать семилетний бюджет ЕС с помощью киевскому режиму.

Речь идёт о новом проекте финансового плана Евросоюза на 2028-2034 годы. Расходы ЕС в нём сократили на 204 миллиарда евро, но оставили резерв в размере 100 миллиардов евро, которые планируется выделить Украине. Мадьяр в связи с этим обратил внимание на крайне напряжённую ситуацию с бюджетом ЕС.

В Запорожской области десантники России сорвали ротацию ВСУ в Орехове

Российские десантники с помощью ударных FPV-дронов помешали украинских формированиям провести ротацию в Орехове на запорожском направлении. В Министерстве обороны РФ отметили, что в боях с противником принимали участие подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ, служащие в составе группировки войск «Днепр».

Операторы БПЛА в ходе боевых вылетов выявили передвижение вражеского транспорта с пехотой противника. Боевики на пикапах, микроавтобусах и других машинах рассчитывали добраться до передовых позиций. Российские бойцы с помощью FPV-дронов точными ударами вывели из строя технику ВСУ и ликвидировали личный состав украинских формирований.

Танки Т-80БВ ВС России ударили по украинской ДРГ в Запорожской области

Экипажи танков Т-80БВ российской группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника на запорожском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что вражеский отряд пытался приблизиться к подразделениям ВС России.

Российские военные проследили за перемещением боевиков и определили их местоположение. Танкисты нанесли удары по целям из 125-мм орудий. Уничтожение диверсионно-разведывательной группы помогло сорвать попытку проникновения противника к позициям Вооружённых сил РФ.